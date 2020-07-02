【聚焦人幣】ＩＭＦ：人幣在全球外儲中佔比升至２﹒０２％創新高

《經濟通通訊社２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）公布數據顯示，今年一季度因各國

央行在新冠病毒疫情暴發後囤積了大量美元，在向ＩＭＦ報告的外匯儲備中美元佔比上升至

６１﹒９％，美元佔比仍為最高。人民幣的佔比雖僅有略微上升，但創出了２０１６年第四季度

ＩＭＦ報告該數據以來的新高，達２﹒０２％（去年第四季度為１﹒９％），高於澳元的

１﹒５５％和加元的１﹒７８％。（ｗｌ）

