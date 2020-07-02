【聚焦數據】６月財新中國製造業ＰＭＩ升至５１﹒２，創年內新高

《經濟通通訊社２日專訊》隨著國內經濟活動基本恢復正常，昨日（１日）公布的６月財新

中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒２，較５月提高０﹒５個百分點，亦高於市場

預期的５０﹒５，為今年以來最高，連續兩個月處於擴張區間。這一走勢與國家統計局制造業Ｐ

ＭＩ一致。國家統計局公布的６月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒９，高於上月０﹒３個百分點。

隨著疫情防控措施繼續放寬，企業生產基本恢復正常，６月生產指數雖較上月小幅下降，但

仍處於擴張區間，連續四個月環比回升。在內需改善的推動下，新訂單指數錄得２月以來的首次

增長。隨著海外經濟逐漸重啟，出口的拖累有所減弱，６月新出口訂單指數在收縮區間上升。



＊就業未見改善，原材料購進指數結束三連跌＊



盡管供需均有好轉，但就業未見改善。製造業企業連續六個月壓縮用工，６月就業指數在收

縮區間內小幅回落。新訂單增加，也導致廠商繼續增加採購，原材料庫存指數自１月以來重回擴

張區間，產成品庫存指數則連續兩個月處於收縮區間，但降幅放緩。

市場改善帶動原材料成本上升，原材料購進價格結束了連續三個月的下降，錄得２月以來的

最高值。由於預期疫情將繼續好轉，企業生產和市場需求會恢復正常，中國製造業樂觀度在擴張

區間繼續攀升，錄得４個月以來最高值。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，國內經濟在後疫情時代持續修復，供需兩側同步向好。６

月中旬局部地區疫情有所反彈，但對經濟全局影響較為有限，企業對管控措施進一步鬆綁和經濟

活動正常化充滿信心。就業壓力仍不能忽視，未來一段時間，促就業工作任務依然艱巨繁重。（

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