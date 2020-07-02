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02/07/2020 09:09

【人行操作】人行連續第四日停逆回購，單日淨回籠７００億

　　《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收
政府債券發行繳款、逆回購到期等因素的影響，今日不開展逆回購操作。為連續第四日暫停逆回
購。
　　公開市場今日有７００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠７００億元。
　　今年６月，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作（ＭＬＦ）共２０００億元，期限１
年，利率為２﹒９５％。期末中期借貸便利餘額為３５５００億元。（ａｃ）

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