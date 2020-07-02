  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/07/2020 09:10

【中印衝突】中國批評印度禁用中國Ａｐｐ違反世貿規則

　　《經濟通通訊社２日專訊》印度此前以國家安全為理由，禁用包括字節跳動旗下的抖音海外
版（ＴｉｋＴｏｋ）、騰訊（００７００）的微信、百度地圖、百度翻譯、手遊《列王的紛爭》
等５９款中國應用程式。
　　中國駐印度大使館發表聲明稱，印度選擇性地特定針對部分中國應用程式，歧視性地採取限
制，理由模糊牽強，程序有違公正公開，濫用國家安全例外，涉嫌違反世貿組織相關規則。中方
批評印方做法與國際貿易和電子商務發展大趨勢背道而馳，更無益於印度消費者利益和促進市場
競爭，印方的禁止措施，不僅影響為這些應用提供支持的本地印度員工就業，更影響印度用戶利
益和眾多創作者、創業者的就業和生計。
　　使館表示，希望印方認識到中印經貿合作互利共贏的本質，同時敦促印方改變相關歧視性做
法，從雙方根本利益和中印關係大局出發，維護中印經貿合作勢頭，對各國來印投資企業和服務
提供者一視同仁，營造一個開放、公平、公正的營商環境。
　　不過，中國在限制外國應用程式方面則更為嚴重，Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｙｏｕｔｕｂｅ、
Ｔｗｉｔｔｅｒ等全球熱門的應用程式都被中國政府封鎖，內地用戶需要「翻牆」才能使用這些
應用程式。（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情01/07/2020
【國安立法】李家超:警務處成立國家安全處，正物色主管人選
香港政情01/07/2020
【國安立法】鄭若驊:違反國安法喪失參選資格，或被視為終身
香港政情01/07/2020
【國安立法】林鄭:港區國安法立法體現中央對特區政府有高度信心
香港政情01/07/2020
【國安立法】沈春耀：考慮到香港國安法特殊性和敏威性，因此沒公開徵意見
香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：對保持香港國際經濟地位不擔心
香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：謠傳港鐵太子站打死人將不滿指向警方或犯罪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金