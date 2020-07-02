【中印衝突】中國批評印度禁用中國Ａｐｐ違反世貿規則

《經濟通通訊社２日專訊》印度此前以國家安全為理由，禁用包括字節跳動旗下的抖音海外

版（ＴｉｋＴｏｋ）、騰訊（００７００）的微信、百度地圖、百度翻譯、手遊《列王的紛爭》

等５９款中國應用程式。

中國駐印度大使館發表聲明稱，印度選擇性地特定針對部分中國應用程式，歧視性地採取限

制，理由模糊牽強，程序有違公正公開，濫用國家安全例外，涉嫌違反世貿組織相關規則。中方

批評印方做法與國際貿易和電子商務發展大趨勢背道而馳，更無益於印度消費者利益和促進市場

競爭，印方的禁止措施，不僅影響為這些應用提供支持的本地印度員工就業，更影響印度用戶利

益和眾多創作者、創業者的就業和生計。

使館表示，希望印方認識到中印經貿合作互利共贏的本質，同時敦促印方改變相關歧視性做

法，從雙方根本利益和中印關係大局出發，維護中印經貿合作勢頭，對各國來印投資企業和服務

提供者一視同仁，營造一個開放、公平、公正的營商環境。

不過，中國在限制外國應用程式方面則更為嚴重，Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｙｏｕｔｕｂｅ、

Ｔｗｉｔｔｅｒ等全球熱門的應用程式都被中國政府封鎖，內地用戶需要「翻牆」才能使用這些

應用程式。（ｅｙ）

