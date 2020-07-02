【政策解讀】粵開證券：降再貸款再貼現利率有助銀行完成讓利目標

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行周三（１日）起下調再貸款、再貼現利率２５個基點，

其中再貼現利率更是近１０年來首次調整。粵開證券固收研究團隊指出，國務院常務會議提出金

融要向實體讓利１﹒５萬億（人民幣．下同），這要求銀行降低貸款利率。但今年銀行自身面臨

著存款負債成本剛性、資產端利率下行、不良壓力加大、資本金缺乏等多重問題。若單純依靠銀

行自己讓利，則銀行信貸支持實體的可持續性與意願會受到影響。

由央行出手，降低再貸款與再貼現利率，可降低銀行支持小微╱涉農企業信貸與票據資金的

成本，提高銀行調降對小微企業與涉農企業貸款利率的意願，幫助實現讓利１﹒５萬億的目標要

求。如果銀行現實並未調降利率，則客觀上也緩解了銀行的息差與資本金壓力。



＊利用結構性貨幣政策助小微企業復甦＊



粵開證券指出，雖然從６月的高頻數據及ＰＭＩ繼續回升來看，經濟正在從疫情的深坑中恢

復，但６月小型ＰＭＩ反而下跌降至榮枯線以下表明，當前經濟的修復是由大型企業驅動的結構

性修復，小微企業的生產經營活動與生存環境依然不佳。既然問題出在小微企業，是結構性的問

題，那麼就應該利用結構性的貨幣政策，針對性地為實體輸血，提高貨幣政策的效率與直達性，

這是央行調降的目標，也是未來的態度。（ｗｌ）

