【國安立法】張曉明回應「違反一國兩制」：有冇搞錯，關你咩事

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院新聞辦１日舉行新聞發布會，全國人

大常委會法工委主任沈春耀和港澳辦副主任張曉明介紹香港特區維護國家安全法有關情況。

對於西方國家發聲明稱，香港維護國家安全法是違反「一國兩制」的舉措，未來中國一定會

受到嚴重制裁。張曉明回應表示，一些國家對中方官員採取所謂制裁措施是強盜邏輯，「我們制

定的是中華人民共和國的一個地方行政區域的法律，又沒有招你惹你，憑什麼動粗啊。香港人喜

歡說兩句口頭語：有冇搞錯，關你咩事，關你什麼事？中國人看別人臉色、仰人鼻息的時代已經

一去不復返了。



＊不是要在香港搞「一國一制」＊



張曉明稱，香港國安法完全符合「一國兩制」方針，是把堅守「一國」原則和尊重「兩制」

差異完美結合的一部法律。立法目的就是為了維護「一國兩制」，立法效果現在就可以預見，肯

定會使「一國兩制」實踐走的更遠。

「如果我們是要搞一國一制的話，這個事情就簡單了。我們完全可以把中華人民共和國的刑

法、刑事訴訟法、國家安全法等等全國性的法律直接適用於香港特別行政區，何必費這麼大的周

章來專門為香港度身定做，制定一部國安法呢？」



＊不是要把反對派、泛民作為假想敵＊



張曉明表示，有人分析稱出台香港國安法是為了讓反對派無法當選立法會議員，這種猜測把

我們的立法目的講的太功利、短視了。出台香港國安法著眼點是為了維護國家安全，使得「一國

兩制」行穩致遠，站位要高的多。

至於會否導致反對派無法當選議員，張曉明稱他相信未來香港特區政府會依據有關法律對這

個問題作出具體界定。

他明確表示，制定香港國安法絕不是將香港反對派、泛民陣營作為一個假想敵，而是聚焦打

擊極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，不是整個反對派陣營。

張曉明稱，香港是多元的，政治也是多元的，「一國兩制」體現了中央的政治包容，「你還

是可以長期存在、有不同的政見、反對政府的主張。」他引述鄧小平曾經的表態稱：「香港回歸

以後還是可以罵共產黨，但是不能行動，不能在民主的幌子下變成反對大陸的基地。」

