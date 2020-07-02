【國安立法】張曉明：對保持香港國際經濟地位不擔心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》港澳辦副主任張曉明表示，香港特別行政區

的特殊經濟地位，包括它的國際金融中心地位是長期形成的，是經過香港幾代人奮力拼博、打拼

造就的，也是得到國際社會的廣泛認同，並且獲得基本法保障的，不是哪個國家、哪一方予取予

奪的。我們對保持香港的國際經濟地位不那麼擔心，因為香港的國際金融中心地位、香港的繁榮

穩定，從根本上來說取決於兩條，一個是香港自身的營商環境、金融體系方面的優勢會不會削弱

，再一個是祖國經濟發展的勢頭和中央對香港的支持力度會不會持續。對於這兩點，我們是有信

心的，所以我們對香港的未來也是充滿信心的。

此外，他表示，香港國安法關於追溯力問題的規定與國際上刑事法律通常的規定是一致的，

就是不溯及既往，這一點是明確的。



＊美國一些人的手伸得太長，霸凌主義的習性發作＊



針對美國對中國的制裁措施，張曉明表示，美國一些人的手確實伸得太長了。如果這種霸凌

主義的習性發作，如果他們覺得自己國內亂的還不夠，如果他們不在乎所謂制裁造成的自損可能

大於他損，如果他們想借機轉嫁危機、玩甩鍋，那他們就試試。「無非是要給我們一個機會，展

示我們自衛還擊的決心和能力。」

他指出，這兩天美國國務卿蓬佩奧、美國商務部長，已經宣布了幾項所謂的制裁措施。中國

政府也宣布了對涉港問題上表現惡劣的人員，要實行入境限制、簽證限制。「我們有句老話，你

做初一我做十五，只要美國方面出手，中國政府和香港特別行政區政府必定要予以反制，有關措

施也會見步行步，陸續有來。」

