【國安立法】沈春耀：考慮香港國安法特殊性敏威性，沒公開徵意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》全國人大常委會法工委主任沈春耀在國新辦

記者會上指出，今次通過港區維護國家安全法，在較短時間內完成，但這是完全按照中國的立法

法定程序進行。

他表示，香港國安法的立法決定及研究起草工作同步進行，在草案形成的前後都有透過不同

方式渠道聽取意見，包括特區政府及各界人士意見。

沈春耀提到，人大常委會審議法律草案一般會有三審、兩審或一審，按照國家立法法第３０

條規定，常委會兩次審議有關法律草案，如各方意見較一致，可提請表決，這次國安法是經兩次

常委會會議審議完成立法。

他表示，按照立法法第３７規定，委員長會議亦可決定不公開草案文本，考慮到香港特區維

護國家安全法有其特殊性和敏感性，因此決定沒有採取向社會全文公開草案徵求意見，而是透過

多種渠道形式，聽取徵求有關方面意見。法律在列入《基本法》附件三之前，亦有按人大會議決

定及基本法要求，徵詢基本法委員會及特區政府意見。



＊高度重視尊重保障人權＊



沈春耀指出，在研究起草有關法律中，國家高度重視尊重保障人權這一重要的法治原則。他

舉例，法無明文規定不為罪、法無明文規定不處罰，法律明確規定為犯罪的，依法定罪處刑，沒

有規定的就不能處罰。

他並指，無罪假定或者無罪推定，這也是非常重要的刑事司法原則；保障犯罪嫌疑人、被告

人和刑事訴訟參與人的合法訴訟權利也都有明確規定；一事不再理原則，法律中明確規定已經經

過司法程序，由司法機關作出有罪或者無罪裁判的，不得就同一行為再次審判或者追究等等。



＊指定法官對法官獨立行使審判權沒有影響＊



對於審理有關危害國家安全案件的法官是否違背司法獨立，沈春耀指表示，行政長官從裁判

官、區域法院的法官、高等法院原訟法庭的法官、上訴法庭的法官以及終審法院的法官中指定一

些法官負責審理有關危害國家安全的犯罪案件，這對法院法官獨立行使審判權沒有影響，是不同

層面的問題，具體到案件審理，依然是獨立審判，不受任何干涉。

他表示，這樣的制度安排有利於提高審判效率，有關的法官經驗、素質比較高、比較好或者

比較熟悉，相對來說也有利於統一裁判的標準，因為這一類案件有關聯性、特點。他以「顛覆國

家政權行為」為例，懲治這類犯罪的特點，不可能讓最終目的和後果實現。認定有關行為的犯罪

構成適用法律標準，是要根據這類案件的特點。

