【ＦＯＣＵＳ】上半年王者揭盅，下半頁避險首選……

【ＦＯＣＵＳ】２０２０年上半頁最後一日（６月３０日），黃金期貨以企上１８００美元
大關，為動盪哀傷畫下句點。榮登「高收益債券ＥＴＦ」第５大持有者的聯儲，周三
（１日）公布６月會議紀要，續發出未來數年保持「高度寬鬆」的信號，勢開啟更魔幻的下半頁
。
＊黃金納指美債跑贏，「高度寬鬆」數年計＊
肺疫大流行上半年全球奪命逾５０萬，並攪動投資市場大起大落，中場計數，回報最標青的
分別為黃金（１７﹒４％）、納指（１２﹒７％）、美債（９﹒２％），油價則以－３５％負收
益包尾。就在６月３０日，紐約期金更一舉升穿１８００美元，見逾８年高位。
金融資產上半年成績表可謂全球央行ＱＥ大合奏的最佳註釋，身為央行大Ｂｏｓｓ的聯儲周
三（１日）發布６月會議紀要，其模擬模型顯示，或不得不維持「高度寬鬆（ｈｉｇｈｌｙ
ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｖｅ）」政策多年（ｆｏｒ ｍａｎｙ ｙｅａｒｓ），以顯著促進經
濟由當前嚴重衰退中復甦。
市場數據顯示，經過上半年近３萬億美元擴表，聯儲已穩坐花旗國高收益債券ＥＴＦ第５大
持有者、投資級公司債ＥＴＦ第３大持有者交椅，未來「買買買」節奏勢難停。有聯儲這位終極
大佬撐市，２００７年借次貸危機一戰成名的「沽神」Ｊｏｈｎ Ｐａｕｌｓｏｎ，破天荒宣布
關閉旗下對沖基金。
＊製造業韌性超預期，中資股接力避險擔當＊
ＱＥ音樂椅續歌舞升平，惟摩通、高盛就不約而同警告聯儲或正犯下大錯；簡而言之，即是
聯儲恐須較現時預期更多放水，以避免國債收益率曲線再次反轉，並引發美股大跌市。黃金走勢
顯然已提前預示未來泡沫破裂的滔天巨浪，不單第二季上漲１３％錄２０１６年來最勁，金礦股
ＥＴＦ ＧＤＸ更飆升六成。
繼高盛上周預測黃金明年將攀上２０００美元關口後，花旗亦加入主流看多大軍，預計未來
三個月看１８２５美元。下半年的投資主題除了黃金，中資股同可圈可點，消費、５Ｇ、健康等
主題並或成為下半年的避險擔當。
儘管肺疫掀起「去中國化」暗湧，但製造業佔全球產值約２８％的領先優勢，以及廣闊的國
內市場，仍顯示出巨大韌性。儘管內地首５月出口跌７﹒７％，但５月於日本全部進口商品的佔
比就錄３０％的歷史新高；在歐洲，４月佔比同達２４％新高。
而在港區國安法生效後的首個交易日，恆指早市最多升逾４００點；中資股佔港股總市值達
７３％，加上更多中概股回歸預期，港交所再刷新３３８﹒４元新高。有市場人士直言，賺錢機
會仍是香港的一大吸引力。
隨著魔幻庚鼠翻至下半頁，新派對或才剛開始……
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇