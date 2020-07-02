【ＦＯＣＵＳ】上半年王者揭盅，下半頁避險首選……

【ＦＯＣＵＳ】２０２０年上半頁最後一日（６月３０日），黃金期貨以企上１８００美元

大關，為動盪哀傷畫下句點。榮登「高收益債券ＥＴＦ」第５大持有者的聯儲，周三

（１日）公布６月會議紀要，續發出未來數年保持「高度寬鬆」的信號，勢開啟更魔幻的下半頁

。



＊黃金納指美債跑贏，「高度寬鬆」數年計＊



肺疫大流行上半年全球奪命逾５０萬，並攪動投資市場大起大落，中場計數，回報最標青的

分別為黃金（１７﹒４％）、納指（１２﹒７％）、美債（９﹒２％），油價則以－３５％負收

益包尾。就在６月３０日，紐約期金更一舉升穿１８００美元，見逾８年高位。

金融資產上半年成績表可謂全球央行ＱＥ大合奏的最佳註釋，身為央行大Ｂｏｓｓ的聯儲周

三（１日）發布６月會議紀要，其模擬模型顯示，或不得不維持「高度寬鬆（ｈｉｇｈｌｙ

ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｖｅ）」政策多年（ｆｏｒ ｍａｎｙ ｙｅａｒｓ），以顯著促進經

濟由當前嚴重衰退中復甦。

市場數據顯示，經過上半年近３萬億美元擴表，聯儲已穩坐花旗國高收益債券ＥＴＦ第５大

持有者、投資級公司債ＥＴＦ第３大持有者交椅，未來「買買買」節奏勢難停。有聯儲這位終極

大佬撐市，２００７年借次貸危機一戰成名的「沽神」Ｊｏｈｎ Ｐａｕｌｓｏｎ，破天荒宣布

關閉旗下對沖基金。



＊製造業韌性超預期，中資股接力避險擔當＊



ＱＥ音樂椅續歌舞升平，惟摩通、高盛就不約而同警告聯儲或正犯下大錯；簡而言之，即是

聯儲恐須較現時預期更多放水，以避免國債收益率曲線再次反轉，並引發美股大跌市。黃金走勢

顯然已提前預示未來泡沫破裂的滔天巨浪，不單第二季上漲１３％錄２０１６年來最勁，金礦股

ＥＴＦ ＧＤＸ更飆升六成。

繼高盛上周預測黃金明年將攀上２０００美元關口後，花旗亦加入主流看多大軍，預計未來

三個月看１８２５美元。下半年的投資主題除了黃金，中資股同可圈可點，消費、５Ｇ、健康等

主題並或成為下半年的避險擔當。

儘管肺疫掀起「去中國化」暗湧，但製造業佔全球產值約２８％的領先優勢，以及廣闊的國

內市場，仍顯示出巨大韌性。儘管內地首５月出口跌７﹒７％，但５月於日本全部進口商品的佔

比就錄３０％的歷史新高；在歐洲，４月佔比同達２４％新高。

而在港區國安法生效後的首個交易日，恆指早市最多升逾４００點；中資股佔港股總市值達

７３％，加上更多中概股回歸預期，港交所再刷新３３８﹒４元新高。有市場人士直言，賺錢機

會仍是香港的一大吸引力。

隨著魔幻庚鼠翻至下半頁，新派對或才剛開始……

