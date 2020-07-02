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02/07/2020 09:28

【國安立法】警方機場拘捕２４歲男子，疑涉昨午銅鑼灣襲警案

　　《經濟通通訊社２日專訊》警方昨晚深夜在機場拘捕一名２４歲男子，涉嫌與昨天在銅鑼灣
用利器刺傷警員案件有關。
　　該名男子昨晚深夜十一時許，在機場一班離港的客機上，被警方拘捕。
　　案發在昨天下午，一名警員在銅鑼灣高士威道附近嘗試制服１名疑犯期間，遇到強烈掙扎及
反抗，警員被多人以手、利器及雨傘等襲擊，左上臂受傷。（ｃｌ）（ｚｚ）

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