【國安立法】陳弘毅：特區宜修改選舉制，規定違國安法者能否參選

《經濟通通訊社２日專訊》基本法委員會委員陳弘毅於電台節目上表示，特區政府應檢討及

修改現行的選舉制度，透過本地立法配合，明確規定違反港區國安法人士是否已喪失參選資格，

或者不能參選的時效性，因為違反國安法的罰則及刑期「可大可小」。

他認為，港區國安法並無違反中英聯合聲明和香港司法獨立，而國際社會亦不會對違反國安

法等政治罪行展開引渡程序，相信香港執法機構不會輕易拘捕或檢控在外國觸犯港區國安法的人

。



＊以合法方式表達意見並非觸犯港區國安法＊



他又指出，港區國安法無條文針對藏有或展示標語及高叫口號，認為單是標語上煽動性字眼

，未必是煽動他人的行為；至於「光復香港、時代革命」等口號是否構成犯罪，則屬「灰色地帶

」，希望律政司日後制定一套合理檢控準則，不能由警方單方面判斷。

對於港澳辦副主任張曉明提及，若有人造謠指警察「８３１」於港鐵太子站打死人，是引發

社會惡意憎恨警察，即違反港區國安法的說法並不完全正確，因為港區國安法是列明以非法方式

引發對中央政府或者特區政府的憎恨，因此發表文章等以合法方式並非觸犯法例，即使是以非法

集會，亦要為外國或者境外機構提供涉及國家安全的國家秘密或者情報等行為才屬犯罪。

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