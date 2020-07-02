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02/07/2020 17:21

【企業盈喜】鴻福堂（１４４６）料中期純利增加

　　《經濟通通訊社２日專訊》鴻福堂（０１４４６）公布，集團預期截至今年６月３０日止６
個月錄得公司擁有人應佔溢利增加，而去年同期錄得公司擁有人應佔溢利５１０萬元。
　　公司指，盈利增加主要由於集團優化銷售組合、持續加強供應鏈管理，及人民幣貶值，令位
於廣東省開平市的廠房的生產成本有所下降，導致毛利率上升。另外，營運開支因自２０１９年
底成功推行若干節省成本措施而減少，以及收取若干政府補助及補貼。（ｃｗ）

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