  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/07/2020 07:53

【企業盈警】卡撒天嬌（０２２２３）料中期純利跌７５％

　　《經濟通通訊社２日專訊》卡撒天嬌（０２２２３）公布，繼早前發盈利警告後，預期截至
６月３０日止中期純利按年大幅減少約７５％，即降至約２９７萬元。
　　該集團早前指，盈利大幅下降主因估計銷售額減少約３０％所致，受累於新冠肺炎於年初在
香港及內地爆發對自營零售銷售業務造成不利影響及較少批發業務所致。
　　該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情01/07/2020
【國安立法】李家超:警務處成立國家安全處，正物色主管人選
香港政情01/07/2020
【國安立法】鄭若驊:違反國安法喪失參選資格，或被視為終身
香港政情01/07/2020
【國安立法】林鄭:港區國安法立法體現中央對特區政府有高度信心
香港政情01/07/2020
【國安立法】沈春耀：考慮到香港國安法特殊性和敏威性，因此沒公開徵意見
香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：對保持香港國際經濟地位不擔心
香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：謠傳港鐵太子站打死人將不滿指向警方或犯罪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金