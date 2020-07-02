【企業盈警】卡撒天嬌（０２２２３）料中期純利跌７５％

《經濟通通訊社２日專訊》卡撒天嬌（０２２２３）公布，繼早前發盈利警告後，預期截至

６月３０日止中期純利按年大幅減少約７５％，即降至約２９７萬元。

該集團早前指，盈利大幅下降主因估計銷售額減少約３０％所致，受累於新冠肺炎於年初在

香港及內地爆發對自營零售銷售業務造成不利影響及較少批發業務所致。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

