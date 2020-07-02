【企業盈警】金川集團（０２３６２）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２日專訊》金川集團（０２３６２）公布，預期截至６月３０日止中期錄得

虧損，而去年同期則錄得盈利約４２０萬美元。

該集團指，轉盈為虧主因首５個月銅及鈷價按年分跌約１２﹒６％和５﹒８％、

Ｋｉｎｓｅｎｄａ礦場的銅產品銷售後延、新型冠狀病毒疫情對出口造成影響，並就應課稅外匯

收益計提撥備約５５０萬美元。該集團又指，逐步縮減贊比亞礦場營運規模，可能導致作出進一

步減值虧損撥備。（ｗｈ）

