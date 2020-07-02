【企業盈警】金川集團（０２３６２）料中期轉盈為虧

《經濟通通訊社２日專訊》金川集團（０２３６２）公布，預期截至６月３０日止中期錄得
虧損，而去年同期則錄得盈利約４２０萬美元。
該集團指，轉盈為虧主因首５個月銅及鈷價按年分跌約１２﹒６％和５﹒８％、
Ｋｉｎｓｅｎｄａ礦場的銅產品銷售後延、新型冠狀病毒疫情對出口造成影響，並就應課稅外匯
收益計提撥備約５５０萬美元。該集團又指，逐步縮減贊比亞礦場營運規模，可能導致作出進一
步減值虧損撥備。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情01/07/2020
【國安立法】李家超:警務處成立國家安全處，正物色主管人選
|香港政情01/07/2020
【國安立法】鄭若驊:違反國安法喪失參選資格，或被視為終身
|香港政情01/07/2020
【國安立法】林鄭:港區國安法立法體現中央對特區政府有高度信心
|香港政情01/07/2020
【國安立法】沈春耀：考慮到香港國安法特殊性和敏威性，因此沒公開徵意見
|香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：對保持香港國際經濟地位不擔心
|香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：謠傳港鐵太子站打死人將不滿指向警方或犯罪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰