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02/07/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒８億人幣，買騰訊港交所沽匯控中芯

　　《經濟通通訊社２日專訊》波音公司股價大漲，美國樓市數據遠勝預期，令市場相信經濟可
順利重開，推動隔晚美股反彈，道指收市升５８０點或２﹒３％，報２５５９５點；今早公布的
中國６月製造業ＰＭＩ升至５０﹒９，勝預期。港股連跌三日累挫逾６００點後，周二（３０
日）半年結彈升過百點。恆指高開１６６點報２４４６８，之後曾升２９７點，高見２４５９８
，重上１０天線（約２４５４６）及２０天線（約２４５１８），其後升幅收窄，中午升２１５
點。恆指午後中段曾倒跌２９點，低見２４２７１，最終收報２４４２７，升１２５點或
０﹒５２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６２﹒８億元人民幣，增加１７８﹒６％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、威高股份（０１０６６）；
淨賣出最多的依次是滙豐控股（００００５）、中芯國際（００９８１）、融創中國
（０１９１８）。
　　主板成交１２２４﹒９億元減少７﹒９％。其中港股通成交２８３﹒７億元，佔總成交
２３﹒２％。

＊北水繼續掃騰訊，流入近１９億＊

　　騰訊再次高見５００元水平，收升２﹒５９％，報４９８﹒６元；北水淨買入１８﹒８億元

　　昨獲摩通升目標價的港交所盤中再破頂，收升３﹒１２％，報３３０元；北水淨買入
７﹒６億元。
　　威高股份跌０﹒９２％報１７﹒２４元，北水淨買入４﹒２億元。
　　匯控今早曾高見３７元，收市升０﹒４２％，報３６﹒２元；北水淨賣出３﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１８﹒７５
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　７﹒６１
　　威高股份　　　　（０１０６６）　　　　　　４﹒２１
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　３﹒９０
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　３﹒０８

　　淨沽出最多港股：
　　滙豐控股　　　　（００００５）　　　　　－３﹒５４
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－３﹒００
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－０﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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