【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒８億人幣，買騰訊港交所沽匯控中芯

《經濟通通訊社２日專訊》波音公司股價大漲，美國樓市數據遠勝預期，令市場相信經濟可

順利重開，推動隔晚美股反彈，道指收市升５８０點或２﹒３％，報２５５９５點；今早公布的

中國６月製造業ＰＭＩ升至５０﹒９，勝預期。港股連跌三日累挫逾６００點後，周二（３０

日）半年結彈升過百點。恆指高開１６６點報２４４６８，之後曾升２９７點，高見２４５９８

，重上１０天線（約２４５４６）及２０天線（約２４５１８），其後升幅收窄，中午升２１５

點。恆指午後中段曾倒跌２９點，低見２４２７１，最終收報２４４２７，升１２５點或

０﹒５２％。

按額度計算，北水全日淨流入６２﹒８億元人民幣，增加１７８﹒６％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、威高股份（０１０６６）；

淨賣出最多的依次是滙豐控股（００００５）、中芯國際（００９８１）、融創中國

（０１９１８）。

主板成交１２２４﹒９億元減少７﹒９％。其中港股通成交２８３﹒７億元，佔總成交

２３﹒２％。



＊北水繼續掃騰訊，流入近１９億＊



騰訊再次高見５００元水平，收升２﹒５９％，報４９８﹒６元；北水淨買入１８﹒８億元

。

昨獲摩通升目標價的港交所盤中再破頂，收升３﹒１２％，報３３０元；北水淨買入

７﹒６億元。

威高股份跌０﹒９２％報１７﹒２４元，北水淨買入４﹒２億元。

匯控今早曾高見３７元，收市升０﹒４２％，報３６﹒２元；北水淨賣出３﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １８﹒７５

香港交易所 （００３８８） ７﹒６１

威高股份 （０１０６６） ４﹒２１

建設銀行 （００９３９） ３﹒９０

舜宇光學科技 （０２３８２） ３﹒０８



淨沽出最多港股：

滙豐控股 （００００５） －３﹒５４

中芯國際 （００９８１） －３﹒００

融創中國 （０１９１８） －０﹒３２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

