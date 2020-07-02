《日入而息》國務院任命陳國基為國安委秘書長，港股漲６９７點

《今天重點》﹡國務院任命陳國基為維護國安委員會秘書長

﹡區嘉宏獲任命為入境處處長，即日起生效；區嘉宏指入境處有責任維護國

安，按法律審查出入境者

﹡馬道立稱指定法官任命根據專業才能而非政治等因素

﹡外交部回應英美涉港言論：把美麗的風景線留給自己

﹡警方機場拘捕２４歲男子，疑涉昨午銅鑼灣襲警案；涉銅鑼灣襲警案２４歲

男子仍被扣留，警員情況穩定



《即日市況》﹡Ａ股價量齊升，港股漲６９７點收２５１２４，成交１７６０億元



《深滬股市》﹡滬綜指猛漲２％刷半年新高，成交過萬億元近４個月多



《美元匯價》﹡歐元１﹒１１５０有重要支持，仍可低位吸納；歐元最新報１﹒１２７９

╱８０，日圓最新報１０７﹒４８╱５１



《公司資訊》﹡力高（０１６２２）首６月銷售額１３０億元人民幣，按年升１９％

﹡中州證券（０１３７５）獲准非公開發行不超過約７﹒７３億Ａ股新股

﹡中國同輻（０１７６３）附屬向放射性藥品生產公司增資，涉２２１０萬元

﹡中國金屬利用（０１６３６）配售協議失效

﹡中國信達（０１３５９）終止合併淮礦集團

﹡中銀航空租賃（０２５８８）與波音公司更改波音７３７ＭＡＸ訂單

﹡天安（０００２８）為合營提供最多１﹒７６億元人民幣融資擔保

﹡古兜控股（０８３０８）再與中國奧園協議，合作發展古兜度假村內住宿及

餐飲

﹡巨騰（０３３３６）簽訂新蘇州大智廠房施工合同

﹡民生銀行（０１９８８）洪崎辭任董事長，高迎欣接任

﹡先施錶行（００４４４）與業主簽訂５年租賃協議獲八個月免租期

﹡李氏大藥廠（００９５０）附屬與美資簽意向，擬全球合作開發眼科藥物

﹡據報逸仙電商年底考慮來港ＩＰＯ，融資最多５億美元

﹡阿里巴巴（０９９８８）在張家口建立數字化有機鮮食玉米基地

﹡海藍控股（０２２７８）出資３﹒３５億元人民幣與廣西富鳴合作開發南寧

市商住地

﹡高門集團（０８４１２）折讓近１４％配股股，淨籌１８８２萬元

﹡國投集團（０１３８６）出售全資附屬昇傲投資４９％股本協議失效

﹡設計都會（０１５４５）新加坡一個銷售點發生火警

﹡富銀融資（０８４５２）重新向聯交所提交轉板上市申請

﹡萬桐園（０６９６６）出資２３７０萬元人民幣與新航城發展河北公墓項目

﹡網易（０９９９９）發表首份ＥＳＧ報告，疫情期間為武漢學生推出免費在

線課程

﹡銀合控股（０８２６０）出售人力資源業務

﹡領智金融（０８１６３）大股東全資公司有２００８年ＣＢ未償還本金

６９０７萬

﹡劉明輝以個人名義增持中國燃氣（００３８４）２５０萬股股份

﹡標準人壽亞洲交易完成，將探索「保險通」於大灣區的機遇

﹡璋利國際（０１６９３）獲若干人士發出催繳函及提起法律訴訟

﹡鴻寶資源（０１１３１）暫停買賣，延遲公布全年業績及刊發年報

﹡赤子城科技（０９９１１）料全年業績增速超過１００％，中印關係未對公

司有影響

﹡會德豐茶果嶺新盤開價，折實呎價１９９９５元；梁志堅稱會德豐研入標中

環商業地王，國安法可穩信心

﹡東吳水泥（００６９５）謝鶯霞擬因個人工作辭任主席，改由劉東接任

﹡復宏漢霖（０２６９６）生物類似藥ＨＬＸ０２歐盟首個訂單出廠

﹡艾德韋宣集團（０９９１９）與宏達國際戰略合作備忘錄，就應用虛擬現實

合作

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥１﹒２億元增持長實（０１１１３）２６０﹒４５萬股

﹡中生製藥（０１１７７）抗凝血藥物「硫酸氫氯吡格雷片」獲藥品註冊批件

﹡大發地產（０６１１１）首６個月合同銷售金額按年升５８％至約１１２億

元人民幣



《國企紅籌》﹡深圳國際（００１５２）出讓前海三幅土地使用權，涉３６﹒５億元人民幣

﹡新華製藥（００７１９）獲華魯控股購份１２０萬股

﹡深圳控股（００６０４）以５﹒４億人幣收購深業進智物流發展

５２﹒８４８％股權



《神州民企》﹡花樣年（０１７７７）６月銷售６０億元人民幣，年升６４％

﹡騰訊音樂與日本ＣＷＦ戰略合作，拿下新海誠ＯＳＴ音源版權

﹡中國船舶租賃（０３８７７）附屬向銀行融資１﹒２３億美元

﹡富力地產（０２７７７）６月銷售額１４５﹒１億元人民幣，按年升３７％

﹡廣匯寶信（０１２９３）向控股股東出售二手汽車鑒定及貿易業務，涉

９７３萬元人民幣

﹡合景泰富（０１８１３）６月預售額按年增６﹒７％

﹡眾安集團（００６７２）汪水雲辭任公司副主席兼執董

﹡景瑞控股（０１８６２）６月合約簽約銷售額降３３％至約為２２億元人幣

﹡三寶科技（０１７０８）單一大股東擬獲青島國資委注資並控股



《中國要聞》﹡６月財新中國製造業ＰＭＩ升至５１﹒２，創年內新高

﹡在華犯間諜罪日本男子昨刑滿出獄，料今日乘飛機返日

﹡中指院表示上半年百城新樓價格同比漲逾１％近五年低

﹡河北懷來縣限購令到期，京投資者憧憬惟政府立場含糊

﹡懷來官方澄清住房限購政策未廢止，將發文件延長執行

﹡支付寶發千億「免息生活費」，免息期內可零成本使用

﹡長江今年第一號洪水將形成，黃河亦正式進入汛期

﹡渣打表示大灣區企業料總體裁員近３％，六成受訪者擬降薪

﹡賈躍亭稱破產重組程序完成，債權人信託留錢賠付股民

﹡商務部表示研究穩外貿新舉措，完善出口退稅方式；首５月服務進出口總額

同比降１５％；中方沒有針對印度產品採取限制措施

﹡二季度上海寫字樓需求復甦，空置率降至２０﹒９％

﹡馬斯克將在線參加２０２０世界人工智能大會雲端峰會

﹡６月中國物流業景氣指數環比回升０﹒１個百分點

﹡中汽協表示６月汽車行業銷量同比增１１％半年降１７％

﹡海航旗下ＳＲ Ｔｅｃｈｎｉｃｓ獲瑞士９億元貸款

﹡煤炭資源緊缺，國家能源集團７月暫停現貨銷售

﹡創業板註冊制下申請ＩＰＯ企業合計１４２家

﹡人行連續第四日停逆回購，單日淨回籠７００億

﹡中國批評印度禁用中國Ａｐｐ違反世貿規則

﹡印度抖音無片播，內媒稱字節跳動料損失逾６０億美元

﹡印度總理莫迪關閉新浪微博帳號，開通五年２０萬粉絲

﹡金凰珠寶在美股價連瀉三日，多家律師行發起集體訴訟

﹡拼多多表示ＣＴＯ陳磊任首席執行官，黃崢續擔任董事長

﹡英國首相發言人表示將繼續與中國企業保持建設性關係

﹡外交部要求４間美國傳媒機構７日內提交業務報告

﹡浪潮回應Ｉｎｔｅｌ斷供表示目前經營一切正常

﹡內地警方表示３人冒充老干媽名義偽造印章已被刑拘，騰訊或受騙

﹡水利部表示重大水利工程完成率較去年高２﹒３個百分點

﹡杭州為高層次人才購房打補丁，購入５年內不得交易

﹡調查報告指認為收入「增加」的居民較上季多３百分點



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１１８０５﹒１４點



《其他消息》﹡證監會對散戶投資者展開虛假交易檢控，涉恆富控股股份

﹡黃遠輝稱今期綠置居獲６萬份申請，料全部售出機會大；新一期居屋售價或

下調，折扣不會少於６３折

﹡經絡表示上半年現樓及樓花按揭跌逾兩成，料宗數將回升

﹡羅兵咸料本港全年新股集資額２３００－２６００億元

﹡深股通額度全日用７１﹒７億元；滬股通額度全日用逾１２４億元，陸股通

淨流入１７１億

﹡中原按揭表示上半年現樓按揭減２３％，中銀市佔率稱冠



《國安立法》﹡工總冀港區國安法助建穩定營商環境，加強投資者信心

﹡中國稱持ＢＮＯ仍屬中國公民，反對英國予港人居留權

﹡美眾議院通過香港自治法案，將制裁涉中方官員及銀行

﹡英國召見中國大使，稱中國第二次違反聯合聲明

﹡涉嫌刺傷警員男子欲潛逃英國，國泰航機上被捕

﹡馬道立稱指定法官任命根據專業才能而非政治等因素

﹡商務部表示研究出台政策，支持香港特區發展經濟

﹡國務院任命陳國基為維護國安委員會秘書長

﹡陳弘毅稱特區宜修改選舉制，規定違國安法者能否參選

﹡劉曉明稱聯合聲明沒賦予英國對香港回歸後承擔責任

﹡劍橋大學考慮褫奪林鄭月娥榮譽院士名銜

﹡澳洲總理莫里森稱考慮向香港人提供庇護

﹡譚耀宗稱違反港區國安法有可能終身喪失參選資格

﹡警方機場拘捕２４歲男子，疑涉昨午銅鑼灣襲警案；涉銅鑼灣襲警案２４歲

男子仍被扣留，警員情況穩定

﹡警方警告筲箕灣一間食肆貼有文宣，不移除或遭檢控

﹡中小型企業總商會表示國安法落實可帶來穩定營商環境

﹡外交部回應英美涉港言論：把美麗的風景線留給自己

﹡趙立堅稱國安法為香港加裝防盜門，引領發展重回正軌

﹡陳國基下午宣誓就任港區國安委秘書長



《新冠肺炎》﹡中美因入境檢疫程序未達共識，推遲美國外交人員航班

﹡中國與澳洲等１１國聯合聲明，確保疫情期供應鏈聯通

﹡工信部調研兩疫苗企業，據報國藥旗下車間量產在即

﹡美國單日新增病例首破５萬宗，創疫情以來最大增幅

﹡埃及６旅客病毒檢測陽性，民航局熔斷四川航空航班

﹡抗疫基金金融科技人才計劃接受申請，總資助額逾１億

﹡專家表示家居檢疫存漏洞，促高風險地區抵港者定點隔離

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