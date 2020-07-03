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即市新聞

03/07/2020 07:50

《匯市走勢》美國新冠肺炎新增病例飆升，美元上漲

　　《經濟通通訊社３日專訊》市場擔心美國新冠肺炎新增病例飆升，可能影響夏季的就業增長
，美元周四（２日）上漲，再次展現避險吸引力。
　　美元指數漲０﹒１％至９７﹒２６９，歐元兌美元跌０﹒１％至１﹒１２３５美元。美元兌
日圓升０﹒１％，報１０７﹒５４日圓。
　　美國勞工部公布最新數據顯示，美國６月新增４８０萬個就業職位，勝預期僅３００萬個，
增幅連續第二個月創新高，失業率亦降至１１﹒１％。
　　不過據路透社統計顯示，美國佛羅里達州報告新增超過一萬宗新病例，創自疫情開始以來該
州最大單日增幅。
　　而在一天前美國全國新增近５萬宗病例，是過去七天內第四次破頂，多個州份已採取措施，
允許企業在實施嚴格的措施下復工復產。（ａｌ）

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