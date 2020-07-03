騰訊市值突破５萬億，港股拉升逾３００點，企２５４００點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股繼續向好，納指再創新高。資金繼續流入中港股市，加

強財新中國６月服務業ＰＭＩ創逾十年最高，好過市場預期，，港股昨日急升近七百點後，今早

高開１９５點，開報２５３１９點，其後走勢反覆向上，恆指半日收報２５３３６點，升２１１

點或０﹒８％。

午後騰訊（００７００）再創新高，高見５８元，市值突破５萬億；美團（０３６９０）突

破１９０元水平，高見１９３﹒１元創新高。港股午幅擴大至近３００點，升至２５４００點水

平。現時，恆生指數報２５４１７，上升２９３點或上升１﹒１７％，主板成交１２２９﹒３２

億元。國企指數報１０２４７，上升１９０點或上升１﹒９０％。

藍籌股方面，匯控（００００５）升１﹒０７％，報３７﹒７元；騰訊升１﹒６４％，報５

２７元；港交所（００３８８）下跌０﹒４％，報３４８﹒６元；友邦保險（０１２９９）上升

０﹒２７％，報７４﹒９元；中移動（００９４１）下跌０﹒１８％，報５４﹒４元；建行（０

０９３９）上升０﹒４９％，報６﹒１２元。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １４﹒１０元 升１２﹒０８％

瑞聲科技（０２０１８） ５２﹒９５元 升 ７﹒８４％

舜宇光學（０２３８２） １３５﹒９０元 升 ７﹒１８％

中國神華（０１０８８） １３﹒３６元 升 ４﹒７０％

金沙中國（０１９２８） ３１﹒７５元 升 ３﹒５９％



碧桂園 （０２００７） １０﹒３４元 升 ３﹒４０％

中國人壽（０２６２８） １７﹒６２元 升 ２﹒９２％

中石化 （００３８６） ３﹒３９元 升 ２﹒１１％

中海外 （００６８８） ２５﹒６５元 升 ２﹒４０％

中國銀行（０３９８８） ３﹒０２元 升 ２﹒３７％

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（ｃａ）

