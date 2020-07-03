騰訊市值突破５萬億，港股拉升逾３００點，企２５４００點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股繼續向好，納指再創新高。資金繼續流入中港股市，加
強財新中國６月服務業ＰＭＩ創逾十年最高，好過市場預期，，港股昨日急升近七百點後，今早
高開１９５點，開報２５３１９點，其後走勢反覆向上，恆指半日收報２５３３６點，升２１１
點或０﹒８％。
午後騰訊（００７００）再創新高，高見５８元，市值突破５萬億；美團（０３６９０）突
破１９０元水平，高見１９３﹒１元創新高。港股午幅擴大至近３００點，升至２５４００點水
平。現時，恆生指數報２５４１７，上升２９３點或上升１﹒１７％，主板成交１２２９﹒３２
億元。國企指數報１０２４７，上升１９０點或上升１﹒９０％。
藍籌股方面，匯控（００００５）升１﹒０７％，報３７﹒７元；騰訊升１﹒６４％，報５
２７元；港交所（００３８８）下跌０﹒４％，報３４８﹒６元；友邦保險（０１２９９）上升
０﹒２７％，報７４﹒９元；中移動（００９４１）下跌０﹒１８％，報５４﹒４元；建行（０
０９３９）上升０﹒４９％，報６﹒１２元。
表列十大升幅股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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吉利汽車（００１７５） １４﹒１０元 升１２﹒０８％
瑞聲科技（０２０１８） ５２﹒９５元 升 ７﹒８４％
舜宇光學（０２３８２） １３５﹒９０元 升 ７﹒１８％
中國神華（０１０８８） １３﹒３６元 升 ４﹒７０％
金沙中國（０１９２８） ３１﹒７５元 升 ３﹒５９％
碧桂園 （０２００７） １０﹒３４元 升 ３﹒４０％
中國人壽（０２６２８） １７﹒６２元 升 ２﹒９２％
中石化 （００３８６） ３﹒３９元 升 ２﹒１１％
中海外 （００６８８） ２５﹒６５元 升 ２﹒４０％
中國銀行（０３９８８） ３﹒０２元 升 ２﹒３７％
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（ｃａ）
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