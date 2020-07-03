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即市新聞

03/07/2020 14:30

騰訊市值突破５萬億，港股拉升逾３００點，企２５４００點

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股繼續向好，納指再創新高。資金繼續流入中港股市，加
強財新中國６月服務業ＰＭＩ創逾十年最高，好過市場預期，，港股昨日急升近七百點後，今早
高開１９５點，開報２５３１９點，其後走勢反覆向上，恆指半日收報２５３３６點，升２１１
點或０﹒８％。
　　午後騰訊（００７００）再創新高，高見５８元，市值突破５萬億；美團（０３６９０）突
破１９０元水平，高見１９３﹒１元創新高。港股午幅擴大至近３００點，升至２５４００點水
平。現時，恆生指數報２５４１７，上升２９３點或上升１﹒１７％，主板成交１２２９﹒３２
億元。國企指數報１０２４７，上升１９０點或上升１﹒９０％。
　　藍籌股方面，匯控（００００５）升１﹒０７％，報３７﹒７元；騰訊升１﹒６４％，報５
２７元；港交所（００３８８）下跌０﹒４％，報３４８﹒６元；友邦保險（０１２９９）上升
０﹒２７％，報７４﹒９元；中移動（００９４１）下跌０﹒１８％，報５４﹒４元；建行（０
０９３９）上升０﹒４９％，報６﹒１２元。

　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒１０元　　　升１２﹒０８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５２﹒９５元　　　升　７﹒８４％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３５﹒９０元　　　升　７﹒１８％
　　中國神華（０１０８８）　　１３﹒３６元　　　升　４﹒７０％
　　金沙中國（０１９２８）　　３１﹒７５元　　　升　３﹒５９％

　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒３４元　　　升　３﹒４０％
　　中國人壽（０２６２８）　　１７﹒６２元　　　升　２﹒９２％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒３９元　　　升　２﹒１１％
　　中海外　（００６８８）　　２５﹒６５元　　　升　２﹒４０％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒０２元　　　升　２﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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