港股高開１９５點報２５３１９點，國指漲８９點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股表現造好，其中就業數據轉強，納指再創歷史新高，帶

動亞洲股市造好，日經高走１３３點，台北加權指數升１０１點，港股方面則繼續發力而上，高

開近２００點。個股方面，申洲國際（０２３１３）一枝獨秀，高開逾３％為最佳表現藍籌；而

落後的匯控（００００５）今早亦高開近２％，帶動大市氣氛。恆生指數報２５３１９點，升１

９５點或升０﹒７８％，主板成交４０﹒８３億元。國企指數報１０１４６點，升８９點或升０

﹒８９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒８８％，報３８元；港交所（００３８８）無

升跌，報３５０元；騰訊控股（００７００）升０﹒２９％，報５２０元；中移動（００９４１

）升０﹒２８％，報５４﹒６５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒４％，報７５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

申洲國際（０２３１３） ９６﹒５０元 升３﹒２６％

蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒４５元 升１﹒９４％

信和置業（０００８３） １０﹒５０元 升１﹒９４％

匯豐控股（００００５） ３８﹒００元 升１﹒８８％

中國神華（０１０８８） １２﹒９８元 升１﹒７２％



石藥集團（０１０９３） １４﹒７８元 升１﹒６５％

中海外 （００６８８） ２５﹒４５元 升１﹒６０％

中石油 （００８５７） ２﹒６８元 升１﹒５２％

中國旺旺（００１５１） ６﹒０８元 升１﹒５０％

恆隆地產（００１０１） １９﹒６０元 升１﹒４５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

