《盤後部署》升市成交配合，港股短線上望２５５００點

《經濟通通訊社３日專訊》美國非農新增職位及失業數字勝預期，隔晚美股三大指數上揚，

納指更創收市紀錄新高。香港方面繼續受惠Ａ股造好，開升１９５點報２５３１９點，由內險及

車股領漲，財新中國６月服務業採購經理指數升至逾１０年高亦有利港股氣氛。午後手機設備股

獲資金追捧，重磅騰訊（００７００）升幅擴大，港交所（００３８８）跌幅稍有收復，刺激恆

指盤中升幅一度擴大至３２９點見２５４５３點，最終收報２５３７３點，升２４８點或０﹒９

９％，主板成交１６３９﹒５１億元，少６﹒８４％。國指收報１０２４３點，升１８６點或１

﹒８５％。

財新服務業採購經理指數好過市場預期，Ａ股兩市受惠內險及內銀走高，上證綜指收報３１

５２點，升６２點或２﹒０１％；深證成指報１２４３３點，升１６３點或１﹒３３％，總成交

１１７１５﹒４１億人幣，較上日多８﹒５％，亦為連續第二日破萬億水平。



＊俄羅斯料本月石油可達供求平衡，新債王看淡Ｖ型反彈可能性＊



俄羅斯能源部長諾瓦克表示，雖然石油消費可能無法在明年底前恢復到危機前的水平，但預

期全球石油市場或在本月份達至供需平衡，甚至可能出現短缺。而石油出口國組織與俄羅斯等產

油國組成的ＯＰＥＣ＋，預計將從８月起按此前達成的協議削減減產幅度。

６月俄羅斯石油日產量由５月的９３９萬桶降至９３２萬桶，接近協議中設定的產量目標。

ＯＰＥＣ＋內的產油國各部長將於本月中召開聯合部長級監督委員會小組會議，就下一輪減產提

出建議。路透引述內部消息人士表示，尚未就延長減產至８月進行討論，這意味減產幅度到今年

１２月，可能縮減至每日７７０萬桶。

有「新債王」之稱的投資管理公司ＤｏｕｂｌｅＬｉｎｅ行政總裁岡拉克（Ｊｅｆｆｒｅｙ

Ｇｕｎｄｌａｃｈ）接受外媒訪問時表示，美國股市在３月中由低位強勁反彈，是因為投資者

憧憬經濟呈現Ｖ形反彈，但他認為Ｖ型反彈的可能性十分微，原因是數據反映３月加入失業大軍

的５０００萬人，仍未全部重返工作崗位，預計經濟復甦至少需時一年。他續稱，疫情流行對經

濟的衝擊依然持續，居家工作安排最終或導致企業減少員工數量，導致部分中產人士失業，或者

接受減薪要求，不利於消費市場表現。



＊騰訊及港交所略顯疲態，料兩萬六阻力大＊



中美經濟數據造好，今日恆指收於２５３７３點，已突破保力加通道頂位（２５２８２點）

，惟陰陽燭為陀螺形態，反映升勢有放緩跡象，短線有下調壓力，而ＭＡＣＤ快線和慢線的差距

仍然較窄，因此未能確立上升軌道。不過，今日主板成交額仍然高達１６４０億元，相當配合升

市，港股短線相信可衝上２５５００點，但恆指多日依賴騰訊及港交所支撐，今日走勢均略顯疲

態，亦難以估計何時見頂，料２６０００點阻力較大。（ｎｓ）

