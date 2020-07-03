  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/07/2020 08:28

【國安立法】德國總理默克爾：已對香港在內各國人士提供避難權

　　《經濟通通訊社３日專訊》德國總理梅克爾周四（２日）表示，德國沒有考慮推出特別措施
，幫助受國安法管制的香港人，因為德國目前向各國人士提供避難權，強調歐洲必須與中國保持
對話，中國對全球特別是對歐洲而言非常重要。
　　另外歐盟執委會主席馮德萊恩周四亦表示，自信及統一的歐洲立場將對中國產生長期影響，
以回應中國通過港區國安法。
　　馮德萊恩承認中歐在應對氣候變化等議題上有良好的合作，但在人權等問題上的關係非常複
雜。（ａｌ）（ｚｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情02/07/2020
【國安立法】陳國基宣誓就任港區國安委秘書長
生財有道02/07/2020
A股價量齊升　港股漲697點收25124　成交1760億元
中國故事02/07/2020
《神州經脈》人行下調再貸款再貼現利率　滬指暴升兩市成交破萬億
生財有道02/07/2020
澳紐移民　DIY攻略
生財有道02/07/2020
全國外賣巨頭　美團劍指生鮮電商
FOCUS02/07/2020
【FOCUS】上半年王者揭盅　下半頁避險首選……
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金