【國安立法】德國總理默克爾：已對香港在內各國人士提供避難權

《經濟通通訊社３日專訊》德國總理梅克爾周四（２日）表示，德國沒有考慮推出特別措施
，幫助受國安法管制的香港人，因為德國目前向各國人士提供避難權，強調歐洲必須與中國保持
對話，中國對全球特別是對歐洲而言非常重要。
另外歐盟執委會主席馮德萊恩周四亦表示，自信及統一的歐洲立場將對中國產生長期影響，
以回應中國通過港區國安法。
馮德萊恩承認中歐在應對氣候變化等議題上有良好的合作，但在人權等問題上的關係非常複
雜。（ａｌ）（ｚｚ）
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