【全球放水】特朗普：新一輪經濟刺激計劃已展開，經濟正強勢復甦

《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普周四（２日）在上月非農就業職位數據公布後表

示，數據證明美國經濟正在強勢復甦，又透露新一輪經濟刺激計劃已經展開。

不過美國民主黨總統參選人拜登反駁特朗普指，還有近１５００萬美國人因疫情處於失業狀

態，指責特朗普莫視疫情現實。

美國財長努欽則表示，受新增病例攀升影響，部分州份暫停生產活動恰當。他亦表明沒有後

悔鼓勵各州迅速重啟經濟，強調在安全前提下重啟經濟，並將謹慎行事。（ａｌ）

