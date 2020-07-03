【國安立法】傳自民黨要求日府取消中國國家主席習近平訪日計劃

《經濟通通訊社３日專訊》據日本放送協會（ＮＨＫ）報道指，自民黨計劃今日內向日本政

府提交正式決議案，要求取消中國國家主席習近平訪日計劃。

據悉，自從中國對香港實施國家安全法後，自民黨已制定一項譴責中國的決議，該黨目前正

關注局勢，例如香港出現大量逮捕的情況已經成現實，不能忍受這種局勢，並表示嚴重關切。

自民黨亦呼籲日本政府為香港人提供必要的支持，如向香港人發放工作簽證。

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