【國安立法】傳自民黨要求日府取消中國國家主席習近平訪日計劃

《經濟通通訊社３日專訊》據日本放送協會（ＮＨＫ）報道指，自民黨計劃今日內向日本政
府提交正式決議案，要求取消中國國家主席習近平訪日計劃。
據悉，自從中國對香港實施國家安全法後，自民黨已制定一項譴責中國的決議，該黨目前正
關注局勢，例如香港出現大量逮捕的情況已經成現實，不能忍受這種局勢，並表示嚴重關切。
自民黨亦呼籲日本政府為香港人提供必要的支持，如向香港人發放工作簽證。
（ａｌ）（ｚｚ）
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