【朝鮮局勢】美國特使比根將訪問韓國，討論美朝核談判

《經濟通通訊社３日專訊》美國負責朝鮮問題的官員下周將訪問韓國，而目前美國正推動在
美國總統大選前重啟美朝會談。
消息指數名美國國務院官員周二（７日）將與韓國官員舉行會談，其中包括負責對朝談判的
美國副國務卿比根。
韓國總統文在寅已表示，美國總統特朗普、朝鮮領導人金正恩應該在１１月美國大選前會再
次會面。
比根則強調，雙方有時間再進行接觸，並取得重大進展，但疫情使得大選前舉行面對面峰會
非常困難。（ａｌ）
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