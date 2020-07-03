【中印衝突】印度禁止中資公司參與建設高速公路

《經濟通通訊社３日專訊》據新德里電視台報道指，印度道路運輸公路部長加德卡里表示將

推出政策，禁止中國公司及其合資企業參與競標建設當地高速公路，並放寬當地公司參與競標的

標準，以確保當地公司有資格參與大型項目投標。如果有任何中國合資企業參與投標，將重新進

行招標。

他又指即使印度在技術等方面需要尋求外國合資企業幫助，但印度將排除中資參與競標，並

將於未來提升技術、研究、諮詢和其他領域的水平，鼓勵外資投資中小企。（ａｌ）

