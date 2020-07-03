《中資異動》中芯Ａ股今定價，現續飆近９％，三連升累漲近兩成九

《經濟通通訊社３日專訊》中芯國際（００９８１）現價升８﹒５４％，報３４﹒３元；成

交約１９３１萬股，涉資６﹒５４億元。

盤中高見３４﹒７元，再創上市新高，三連升累漲近２９％。

中芯將於今日確定Ａ股科創板上市發行價。較早前外電引述中芯Ａ股ＩＰＯ的聯席保薦人之

一中金報告指，給予每股合理估值介乎３８﹒２９至４２﹒６４元人民幣，對應２０２０市帳率

４﹒２至４﹒７倍，市盈率（ＰＥ）１５０﹒８至１６７﹒９倍。

據中芯招股書顯示，公司於周三（７月１日）已開始路演，今日定價；７月７日開始認購。

本次初始發行的股票數量為１６﹒８６億股，佔發行後股份總數的２３﹒６２％。

晶片股亦普遍造好，華虹半導體（０１３４７）升４﹒１９％，報３１﹒０５元；上海復旦

（０１３８５）升３﹒１４％，報１０﹒５元。

現時，恆生指數報２５３５５，升２３１點或升０﹒９２％，主板成交８２﹒８５億元。國

企指數報１０１６６，升１０９點或升１﹒０９％。

上證綜合指數報３１０９，升１８點或升０﹒６０％，成交２７９﹒８８億元人民幣。

深證成份指數報１２２７９，升９點或升０﹒０８％，成交２８０﹒６６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中電華大科技（０００８５） ０﹒９６０元 升１﹒０５％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８４﹒４００元 升１﹒５６％

瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０５５元 無升跌

中芯國際 （００９８１） ３４﹒３００元 升８﹒５４％

華虹半導體 （０１３４７） ３１﹒０５０元 升４﹒１９％

上海復旦 （０１３８５） １０﹒５００元 升３﹒１４％

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒３２５元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｙｋ）

