《午市前瞻》市場氣氛轉強，港股下一步或挑戰２６０００點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股繼續向好，納指再創新高。資金繼續流入中港股市，帶

動港股隨外圍高開１９５點至２５３１９點，隨後升幅擴大，升至２５３８３點。其後窄幅上落

，在２５３００點水平徘徊。雖藍籌重磅股如港交所（００３８８）、中移動（００９４１）等

今早略回吐，但仍無阻恆指升勢。最終恆指半日收報２５３３６點，升２１１點或升０﹒８４％

，主板成交８７１﹒３０億元。國企指數報１０１９３，升１３６點或升１﹒３５％。

Ａ股亦造好，上證綜合指數報３１２２點，升３１點或升１﹒０４％，成交３５０９﹒９８

億元人民幣。深證成份指數報１２３５３點，升８３點或升０﹒６８％，成交３９９４﹒３７億

元人民幣。

重磅股方面，友邦保險（０１２９９）升０﹒９４％，報７５﹒４元；騰訊（００７００）

升０﹒１９％，報５１９﹒５元；中移動（００９４１）跌０﹒８３％，報５４﹒０５元；港交

所（００３８８）跌０﹒８６％，報３４７元；匯控（００００５）升０﹒８％，報３７﹒６元

。



＊花旗料中國下半年汽車銷售復甦，比亞迪升逾１０％＊



中汽協公布，６月汽車行業銷量預計完成２２８萬輛，環比增長４％，同比增長１１％；１

至６月汽車行業累計銷量預計完成１０２４萬輛，同比下降１７％。 且花旗料中國下半年汽車

銷售復甦，同時受益於全球電動車需求增長，因此上調吉利汽車（００１７５）、比亞迪（０１

２１１）與耐世特（０１３１６）目標價，帶動車股上揚。比亞迪飆１０﹒１２％，報６５﹒８

５元；華晨中國（０１１１４）升８﹒５９％，報７﹒９６元；吉利汽車升６﹒８４％，報１３

﹒４４元；耐世特升２﹒３１％，報５﹒３６元；長城汽車（０２３３３）升３﹒３５％，報５

﹒２５元；廣汽集團（０２２３８）升１﹒７４％，報５﹒８４元。

人幣連日靠穩且部分內房銷售業績佳，除了６月銷售逾３７６億人幣按年升五成七的金茂（

００８１７）外，中國奧園（０３８８３）亦公布今年６月，其未經審核物業合同銷售金額按年

增長１５％。帶動內房續上日升勢抽高。寶龍地產（０１２３８）升５﹒３９％，報５﹒０８元

；中國奧園升３﹒６１％，報１０﹒９元；碧桂園（０２００７）升３﹒６％，報１０﹒３６元

；融創中國（０１９１８）升２﹒５６％，報３８﹒１元。不過中國金茂（００８１７）下跌２

﹒９％，報６﹒０２元。

有券商指內地保險行業５月保費保持復甦勢頭，加上銀保監昨發布險資參與金融衍生產品政

策。內險股齊升，中國人壽（０２６２８）升３﹒０４％，報１７﹒６４元；中國財險（０２３

２８）升２﹒６％，報７﹒１元；新華保險（０１３３６）升２﹒０９％，報２９﹒２５元；中

國平安（０２３１８）升１﹒８１％，報８１﹒４元；中國太保（０２６０１）升０﹒４５％，

報２２﹒３５元。



＊花旗料明年油價將大升至６０美元一桶，三桶油造好＊



花旗料明年油價將大幅反彈至每桶６０美元水平，加上國際油價上升，刺激石油相關股全線

造好，三桶油齊升，中石化冠德（００９３４）升７﹒０９％，報３﹒１７元；中石化（００３

８６）升２﹒１１％，報３﹒３９元；中石油（００８５７）升２﹒２７％，報２﹒７元；中海

油（００８８３）升１﹒２２％，報９﹒１元。

醫藥相關股繼續熱炒，微創醫療（００８５３）升５﹒４５％，報３４﹒８元；三生製藥（

０１５３０）升５﹒１３％，報１０﹒６６元；威高股份（０１０６６）升３﹒７６％，報１８

﹒７６元；麗珠醫藥（０１５１３）升２﹒６２％，報３９﹒２元；東瑞製葯（０２３４８）升

２﹒２２％，報０﹒９２元；石藥集團（０１０９３）升０﹒５５％，報１４﹒６２元。

手機孖寶舜宇光學（０２３８２）及瑞聲科技（０２０１８）齊齊彈起，瑞聲升５﹒３％，

報５１﹒７元；舜宇升５﹒２８％，報１３３﹒５元。高偉電子（０１４１５）升１１﹒４１％

，報２﹒９３元；比亞迪電子（００２８５）升６﹒７４％，報１９元；丘鈦科技（０１４７８

）升３﹒８２％，報１０﹒８６元。



＊張智威：內險追落後，人壽（０２６２８）是首選＊



隔晚美國公布上月就業數據強勁，內地上月財新ＰＭＩ亦創逾十年高，中港兩市集體造好，

港股曾飆逾兩百點，信誠證劵聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，除了經濟數據造好，市

場氣氛也在轉強，本港樓價亦見回升，且此前港匯多次觸及強方兌換保證金，說明有很多資金流

入市場。目前，港股已經補上三月中的下跌裂口（約２４６５７點至２５１４０點），認為下一

步有機會繼續上補三月頭的下跌裂口（約２５３２１點至２６０８４點）。鑒於港股此前在兩萬

四附近爭持較長時間，料在２４０００點有較強支持。

近日內險股突然發力。張智威表示，其走強主要原因是Ａ股走強，陸股通通上日（２日）成

交超１４００億人幣，創新高，而內險股普偏在中港皆有上市，料可以從中分一杯羹。此外，港

股市場也轉強，之前資金偏好追捧新經濟，相信內險股開始追落後。當中，首選中國人壽（０２

６２８），指該股走勢一直都比較好，加上業績亮麗，前景可望。不過，近日升勢過快，建議回

調到１７元可以吸納，第一階段目標看１８﹒８元。（ｊｃ、ｆｚ）

