【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５０億人幣，買小米美團沽中芯恒大

《經濟通通訊社３日專訊》美國６月非農新增職位４８０萬個，遠超出市場預期，失業率降
至１１﹒１％，亦低於預期。隔晚美股繼續向好，納指再創新高。資金繼續流入中港股市，財新
中國６月服務業ＰＭＩ創逾十年最高，好過市場預期，亦利好市場氣氛。港股昨高開１９５點，
報２５３１９，上午高見２５３８３，創近四個月高位，其後升幅收窄，曾僅升５８點，見２５
１８２點全日低位。恆指中午升２１１點。午後升穿上午高位，恆指最多升３２９點，高見２５
４５３點，刷新３月１１日以來高位。恆指最終收報２５３７３點，升２４８點或１％，為３月
１０日以來收市新高。
按額度計算，北水全日淨流入５０億元人民幣，減少２４﹒３％。北水淨買入最多的個股依
次是小米集團（０１８１０）、美團點評（０３６９０）、中信建投証券（０６０６６）；淨賣
出最多的依次是中芯國際（００９８１）、中國恆大（０３３３３）、融創中國（０１９１８）
。
主板成交１６３９﹒５１億元減少６﹒８％。其中港股通成交３８７﹒８億元，佔總成交
２３﹒７％。
＊北水鍾情鄗經濟股，小米流入近１０億＊
「ＡＴＭＸ」備受追捧，小米（０１８１０）走高４﹒８５％，報１４﹒２６元；北水淨買
入９﹒５億元。
美團（０３６９０）創新高，收漲６﹒８６％，報１９１﹒７元；北水淨買入４﹒７億元。
雖然中信建投証券（０６０６６）和中信証券（０６０３０）均否認收購，仍有炒風，中信
建投証券攀升１７﹒９８％，報１１﹒９４元；北水淨買入２﹒７億元。
成交第二位為昨日急升一成七的中芯（００９８１），今日再創新高，收升５﹒２％，北水
淨賣出４﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
小米集團 （０１８１０） ９﹒４７
美團點評 （０３６９０） ４﹒６９
中信建投証券 （０６０６６） ２﹒７０
中信証券 （０６０３０） ２﹒４３
舜宇光學科技 （０２３８２） ２﹒２７
淨沽出最多港股：
中芯國際 （００９８１） －４﹒５６
中國恆大 （０３３３３） －３﹒０４
融創中國 （０１９１８） －１﹒４９
華虹半導體 （０１３４７） －０﹒９８
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（ｃａ）
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