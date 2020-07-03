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03/07/2020 08:54

【國安立法】英民調：逾６成英國人支持給予ＢＮＯ港人居留權

　　英國最新民調顯示，超過６成英國人支持給予合資格港人永久居英權。
　　據民調機構ＹｏｕＧｏｖ周三（１日）公布的調查，曾聽過政府準備給予英國國民（海外）
護照（ＢＮＯ）持有人居英權的英國受訪者中，近６４％表示支持，只有２２％反對。
　　港區國安法公布前，ＹｏｕＧｏｖ在６月２６至２８日訪問了１６２６名英國人，５１％受
訪者知悉唐寧街給予部分港人居英權的計劃，不論所支持政黨、性別、年齡、社會階級或居住地
區，支持比例全超過５０％。《香港經濟日報》

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