  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/07/2020 12:02

【地皮截標】沙田工業地至少收７份標書，億京夥信置等入標

　　《經濟通通訊社３日專訊》沙田工業地已於中午截標，據現場所見，至少接獲７份標書，包
括長實集團（０１１１３）及華人置業（００１２７）獨資入標，而億京則夥拍信置
（０００８３）、泛海（００１２９）及資本策略地產（００４９７）合資競投，另外華懋亦有
份入標。
　　億京發展及策劃發展總監楊柏軒稱，集團主力發展工商物業，考慮到政府較少推出工業地及
火炭區已相隔多年沒有新供應，而是次地皮規模大，發展具彈性，因此計劃將地皮發展為倉庫，
部分亦會考慮作數據中心及工作坊等用途。
　　儘管港區國安法已實施，惟他認為疫情打擊經濟較政治因素大，原因是疫情導致所有經濟活
動都暫停，並透露出價已考慮市況等因素，直言「落標都想中標，集團都無買地一段時間」。他
又認為，近期住宅新盤銷情不錯，預期樓市不會有大波動，下半年樓價走勢料穩定。
　　該地皮鄰近港鐵火炭站，位於松頭下路與桂地街交界，佔地約９﹒８８萬平方呎，可建樓面
達９３﹒８５萬平方呎，屬於近年推出規模最大的一幅工業地，並可作多項用途，包括工業、倉
庫、資訊科技及電訊業等；另規模定發展商需按照賣地條件興建公眾停車場，相關面積將納入總
樓面內。
　　綜合市場預測，地皮估值介乎約２１﹒４億至３７﹒５億元，每方呎樓面地價約２２８０元
至４０００元。（ｙｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning03/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：看好內房旭輝上望8元
香港政情02/07/2020
【國安立法】陳國基宣誓就任港區國安委秘書長
財經熱話02/07/2020
A股價量齊升　港股漲697點收25124　成交1760億元
中國故事02/07/2020
《神州經脈》人行下調再貸款再貼現利率　滬指暴升兩市成交破萬億
生財有道02/07/2020
澳紐移民　DIY攻略
生財有道02/07/2020
全國外賣巨頭　美團劍指生鮮電商
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金