【地皮截標】沙田工業地至少收７份標書，億京夥信置等入標

《經濟通通訊社３日專訊》沙田工業地已於中午截標，據現場所見，至少接獲７份標書，包

括長實集團（０１１１３）及華人置業（００１２７）獨資入標，而億京則夥拍信置

（０００８３）、泛海（００１２９）及資本策略地產（００４９７）合資競投，另外華懋亦有

份入標。

億京發展及策劃發展總監楊柏軒稱，集團主力發展工商物業，考慮到政府較少推出工業地及

火炭區已相隔多年沒有新供應，而是次地皮規模大，發展具彈性，因此計劃將地皮發展為倉庫，

部分亦會考慮作數據中心及工作坊等用途。

儘管港區國安法已實施，惟他認為疫情打擊經濟較政治因素大，原因是疫情導致所有經濟活

動都暫停，並透露出價已考慮市況等因素，直言「落標都想中標，集團都無買地一段時間」。他

又認為，近期住宅新盤銷情不錯，預期樓市不會有大波動，下半年樓價走勢料穩定。

該地皮鄰近港鐵火炭站，位於松頭下路與桂地街交界，佔地約９﹒８８萬平方呎，可建樓面

達９３﹒８５萬平方呎，屬於近年推出規模最大的一幅工業地，並可作多項用途，包括工業、倉

庫、資訊科技及電訊業等；另規模定發展商需按照賣地條件興建公眾停車場，相關面積將納入總

樓面內。

綜合市場預測，地皮估值介乎約２１﹒４億至３７﹒５億元，每方呎樓面地價約２２８０元

至４０００元。（ｙｗ）

