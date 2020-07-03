【國安立法】港區國安委成立，劉賜蕙升任副處長，掌警務處國安處

《經濟通通訊社３日專訊》政府發言人宣布，根據《港區國安法》第十二條，香港特別行政

區成立港區國安委。行政長官林鄭月娥亦同時按《港區國安法》第十六條第二款任命劉賜蕙為警

務處副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人。劉賜蕙於今日宣誓就任。



＊林鄭擔任港區國安委主席，劉賜蕙任警務處副處長（國家安全）＊



港區國安委由行政長官林鄭月娥擔任主席，成員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波

、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、副處長（國家安全）劉賜蕙、入

境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。陳國基亦同時兼任港區國

安委秘書長。

港區國安委按《港區國安法》第十五條設立國家安全事務顧問，由中央人民政府指派的駱惠

寧出任，並將列席港區國安委會議。港區國安委的職責為：（一）分析研判香港特別行政區維護

國家安全形勢，規劃有關工作，制定香港特別行政區維護國家安全政策；（二）推進香港特別行

政區維護國家安全的法律制度和執行機制的建設；（三）協調香港特別行政區維護國家安全的重

點工作和重大行動。



＊專門檢控科正式成立，負責人稍後作出任命＊



對於劉賜蕙的任命，林鄭月娥表示，劉賜蕙在警隊服務長達三十五年，表現出卓越的領導才

能、專業能力和堅毅精神，深信她能在此關鍵時刻，履行歷史性職責，領導警務處國家安全處，

承擔維護國家安全的重責。

發言人亦宣布，根據《港區國安法》第十八條的規定，律政司就國家安全犯罪案件而設立的

專門檢控科正式成立。該檢控科的首批檢控官已由律政司司長在徵得港區國安委同意後作出任命

；至於檢控科的負責人，會稍後作出任命。



＊指定６名裁判官負責處理危害國安犯罪案件＊



行政長官亦已按《港區國安法》第四十四條第一款的規定，在徵詢港區國安委和終審法院首

席法官的意見後，從現任裁判官中指定六名裁判官為指定法官，負責處理危害國家安全犯罪案件

。政府發言人補充說，港區國安委將於稍後召開第一次會議，全面推展維護國家安全的工作。

（ｂｉ）

