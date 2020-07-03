【夜期時段】即月期指最新報２５３００點，升５點，低水７３點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３１１點，升１６點，低水６２

點，最新報２５３００點，升５點，低水７３點，合約成交２４１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１６５點，跌３點，低水７８點，最新報１０１７８點

，升１０點，低水６５點，合約成交２２５張。

