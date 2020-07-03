【國安立法】地建會等五大商會聯合登全版廣告，支持港區國安法

《經濟通通訊社３日專訊》「港區國安法」正式落地，五大商會包括香港地產建設商會、香

港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港中華出入口商會聯合於本地報章刊登

全版廣告，支持「港區國安法」。

廣告提到，五大商會將全力擁護與支持香港國安法落實及執行，維護「一國兩制」行穩致遠

，穩定營商環境及增強投資信心。（ｂｉ）

