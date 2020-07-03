【地皮截標】地政總署：沙田工業地共收９份標書

《經濟通通訊社３日專訊》地政總署公布，今日截標的沙田工業地共接獲９份標書。據今午

現場所見，不少大型發展商亦罕有地現身競投，包括長實集團（０１１１３）及華人置業

（００１２７）獨資入標，而億京則夥拍信置（０００８３）、泛海（００１２９）及資本策略

地產（００４９７）合資入標，另外華懋亦有份參與。

億京發展及策劃發展總監楊柏軒稱，是次地皮規模大，發展具彈性，故計劃將地皮發展為倉

庫、數據中心及工作坊等用途。儘管港區國安法已實施，惟他認為疫情打擊經濟較政治因素大，

原因是疫情導致所有經濟活動都暫停，並透露出價已考慮市況等因素。他又認為，近期住宅新盤

銷情不錯，預期樓市不會有大波動，下半年樓價走勢料穩定。

該地皮鄰近港鐵火炭站，位於松頭下路與桂地街交界，佔地約９﹒８８萬平方呎，可建樓面

達９３﹒８５萬平方呎，屬於近年推出規模最大的一幅工業地，並可作多項用途，包括工業、倉

庫、資訊科技及電訊業等；另規定發展商需按照賣地條件興建公眾停車場，相關面積將納入總樓

面面積內。

綜合市場預測，地皮估值介乎約２１﹒４億至３７﹒５億元，每方呎樓面地價約２２８０元

至４０００元。（ｙｗ）

