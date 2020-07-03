  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/07/2020 17:18

【地皮截標】地政總署：沙田工業地共收９份標書

　　《經濟通通訊社３日專訊》地政總署公布，今日截標的沙田工業地共接獲９份標書。據今午
現場所見，不少大型發展商亦罕有地現身競投，包括長實集團（０１１１３）及華人置業
（００１２７）獨資入標，而億京則夥拍信置（０００８３）、泛海（００１２９）及資本策略
地產（００４９７）合資入標，另外華懋亦有份參與。
　　億京發展及策劃發展總監楊柏軒稱，是次地皮規模大，發展具彈性，故計劃將地皮發展為倉
庫、數據中心及工作坊等用途。儘管港區國安法已實施，惟他認為疫情打擊經濟較政治因素大，
原因是疫情導致所有經濟活動都暫停，並透露出價已考慮市況等因素。他又認為，近期住宅新盤
銷情不錯，預期樓市不會有大波動，下半年樓價走勢料穩定。
　　該地皮鄰近港鐵火炭站，位於松頭下路與桂地街交界，佔地約９﹒８８萬平方呎，可建樓面
達９３﹒８５萬平方呎，屬於近年推出規模最大的一幅工業地，並可作多項用途，包括工業、倉
庫、資訊科技及電訊業等；另規定發展商需按照賣地條件興建公眾停車場，相關面積將納入總樓
面面積內。
　　綜合市場預測，地皮估值介乎約２１﹒４億至３７﹒５億元，每方呎樓面地價約２２８０元
至４０００元。（ｙｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/07/2020
《股市一周》中美經濟數據佳　港股周彈823點　國指邁技術牛市
中國故事03/07/2020
《神州經脈》財新服務業PMI顯著高預期　滬指周漲幅創逾一年大
國際動態03/07/2020
《Online有話兒》侵侵終於肯戴返個Mask？因為似Lone Ranger？
財經熱話03/07/2020
《嚟緊炒D乜》福萊特玻璃10元關先整固　業績配合年底前再攀高
FOCUS03/07/2020
【FOCUS】非農強勁難經細看　美股好景臨兩考驗
香港政情03/07/2020
【國安立法】國務院任命駱惠寧為港區國安委國家安全事務顧問
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金