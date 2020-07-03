【國安立法】首宗國安法案提堂，控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪

《經濟通通訊社３日專訊》一名２３歲男子在七一遊行當日因在灣仔駕駛電單車衝向試圖截
停他的一批防暴警員，電單車插有「光復香港、時代革命」旗幟，其後被捕。他被暫控一項煽動
他人分裂國家罪及一項恐怖活動罪，為首宗港區國安法實施後落案檢控的案件，下午將在西九龍
裁判法院提堂。（ｂｎ）（ｚｚ）
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