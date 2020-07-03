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03/07/2020 15:15

【國安立法】譚耀宗：中央駐港國安公署任命人選合理

　　《經濟通通訊社３日專訊》國務院任命鄭雁雄為中央駐港國安公署署長、李江舟和孫青野為
副署長。全國人大常委譚耀宗認為有關任命合理，他指李江舟是中聯辦警務聯絡部部長，熟悉兩
地的執法部門，亦已來港工作多年熟悉本港情況。
　　他又表示，不清楚該公署辦公地點，曾聽聞公署會在解放軍駐港軍營辦公，但不知道是否屬
實。（ｂｎ）

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