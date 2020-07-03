【虛擬銀行】天星銀行推出私人貸款，實際年利率低至２﹒９９厘

《經濟通通訊社３日專訊》虛擬銀行天星銀行公布，將於明天（４日）推出免文件私人貸款

，實際年利率低至２﹒９９％，由申請至貸款過戶最快５分鐘。

該行指，客戶毋須提交入息證明，該行會利用大數據分析，評估申請人收入，即時自動審批

貸款，並且毋須提交住址證明，系統會將申請人填寫的地址與信貸報告上的地址自動核對。

（ｓｋ）

