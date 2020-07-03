《小傳日記》數據有驚喜，孖屐再彈起；ＱＱ未升夠，車佬追落後！

《小傳日記》隔晚花旗國６月季調後非農就業人口錄得增加４８０萬人，創歷史新高，三大

指數全線上升。香江孖屐亦跟隨高開１９５點至２５３１９點。早段大隻藍戰士ＱＱ（００７０

０）同生發發（００３８８）先後破頂回吐，魚缸升勢放緩，升幅一度收窄至只有５８點見

２５１８２點。神州之後公布財新６月服務業ＰＭＩ指數，錄得５８﹒４兼創逾十年高位，好過

孖屐預期，支持魚缸反覆向上。

午後，ＱＱ倒升，加上砵砵車、內險佬持續造好，魚缸飆逾３００點高見２５４５３點創近

四個月新高。最終，孖屐收報２５３７３，升２４８點或升近１巴仙，主板成交１６３９﹒５１

億銀，較上日減少近７巴仙。國企指數報１０２４３，升１８６點或升近２巴仙。值得留意嘅係

國貨佬已由三月份低位飛起逾兩成，有望進入技術性牛市。

Ａ場造好兼以全日最高位收市，上證綜指報３１５２，升６２點或升逾２巴仙，深成指數報

１２４３３，升１６３點或升逾１巴仙，兩市成交再破萬億，合共１﹒１７萬億元人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）揚近半巴仙，報３７﹒４５銀；ＱＱ漲逾１巴仙，報

５２４﹒５銀，再創上市新高；證監會檢討報告指生發發上市部職能分隔唔清晰，加上被摩通降

評級至中性，軟逾１巴仙，報３４５﹒４銀，係最大跌幅藍戰士；ＡＩＡ（０１２９９）漲近半

巴仙，報７４﹒９５銀；神州移動（００９４１）升近半巴仙，報５４﹒６５銀；建行（００９

３９）走高近１巴仙，報６﹒１４銀。



＊花旗升他屐吉利股價叻；合併風頻吹券商多人追＊



花旗唱好神州下半年汽車銷售復甦，同時受益於全球電動車需求成長，砵砵車佬全線急漲，

其中獲上調「他屐」嘅吉利（００１７５）同比亞迪（０１２１１）齊齊彈高，前者揚近一成三

，報１４﹒１６元，喺最佳表現藍戰士；後者亦踢高近一成四，報６７﹒９銀，喺最佳表現國貨

佬；華晨中國（０１１１４）跳起近一成三，報８﹒２７銀；長城汽車（０２３３３）飆近４巴

仙，報５﹒２７銀；特斯拉次季交付遠勝預期，股價突破１２００美金，贛鋒鋰業（０１７７２

）續漲近３巴仙，報３９﹒１５銀。

Ａ場成交急漲，加上憧憬券商合併，神州券商佬今日繼續發威！雖然中信証券（０６０３０

）同中信建投（０６０６６）澄清無收到有關合併嘅消息，但孖屐似乎唔太ｃａｒｅ照掃貨，信

証急漲逾８巴仙，報７﹒５２銀；中信建設更飆近一成八，報１１﹒９４銀；中金公司（０３９

０８）走高近６巴仙，報１７﹒３８銀；招商證券（０６０９９）起哄逾一成半，報

１０﹒９銀；光大證券（０６１７８）揚逾兩成六，報８﹒９７銀；神州銀河（０６８８１）彈

高近９巴仙，報５﹒０８銀。



＊旭輝銷售勁內房齊高興；染藍齊憧憬美團又破頂＊



旭輝（００８８４）上個月未經審核合同銷售約２５１﹒３億人仔，按年升逾一成二，收彈

逾３巴仙，報７﹒０８銀。融創（０１９１８）踼高逾３巴仙，報３８﹒３５銀；中海外（００

６８８）起哄升２巴仙，報２５﹒５５銀。五礦地產（００２３０）發盈警，預期半年純利大瀉

九成半，股價軟逾１巴仙，報０﹒９８銀。寶龍地產（０１２３８）使４０﹒８億人仔投得神州

南京市一塊地嘅使用權，炒高逾一成二，報５﹒４１銀。

港交所將會喺８月１４日宣布第二季恆指檢討結果，９月７號生效，孖屐預期阿里巴巴（０

９９８８），美團（０３６９０）同小米（０１８１０）可以染藍，今日齊齊鏟高！阿里巴巴旗

下阿里雲話會擴建印尼數據中心，開拓菲律賓孖屐，資金今日繼續追落後，隻佬鏟高近３巴仙，

報２２０﹒８銀。美團又再破頂，收漲近７巴仙，報１９１﹒７銀，市值已經超過１﹒１３萬億

啦！。小米（０１８１０）亦跳近半成，報１４﹒２６銀。另外，銀保監繼續推動保險業數字化

，眾安在線（０６０６０）急飆近一成六，報４７﹒１５銀。



＊聯想畀人告股價要回吐；國藥遭減持股價向下試＊



維亞生物（０１８７３）折讓近一成配售１﹒３億股，話要籌１０﹒５１億嚟投資同買下游

業務喎，收挫逾２巴仙，報８﹒８５銀。聯交所資料顯示，摩通喺今個月多番操作，合共減持咗

國藥（０１０９９）４３２萬股，國藥無咗兩格，報２０銀。百濟神州（０６１６０）醫治骨巨

細胞瘤嘅地舒單抗注射液安加維喺神州正式推出，仍碌低近１巴仙，報１１８﹒６銀。中生製藥

（０１１７７）開發嘅抗凝血藥「硫酸氫氯吡格雷片」攞咗藥監局註冊批件，踼高近１巴仙，報

１４﹒８８銀。

外電報道，Ｎｏｋｉａ喺花旗國國際貿易委員會指控聯想（００９９２）專利侵權，想阻止

佢生產嘅手提電腦、平板電腦和桌面電腦進入花旗國孖屐，聯想無咗逾２巴仙，報４﹒４７銀。

手機孖寶今日好受大戶追捧，瑞聲（０２０１８）彈近７巴仙，報５２﹒３５銀；招商證券最近

維持對舜宇（０２３８２）嘅買貨評級，他屐睇１４５銀，炒高逾６巴仙，報１３４﹒７銀，丘

鈦科技（０１４７８）鏟高逾４巴仙，報１０﹒９銀；比亞迪電子（００２８５）飆逾８巴仙，

報１９﹒２６銀。請請！



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