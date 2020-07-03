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即市新聞

03/07/2020 09:40

【新冠肺炎】調查：亞太經濟體今年面臨嚴重經濟萎縮，明年料反彈

　　經濟研究機構科法斯公布２０２０年亞太區企業付款調查，發現新冠肺炎疫情遏制了去年以
來的經濟復甦勢頭，亞太區的多個經濟體，將經歷自１９９７至９８年金融危機以來，最嚴重的
經濟萎縮。
　　科法斯的調查指出，２０１９年中國以外的亞洲經濟出現復甦之勢；同年，企業向客戶提供
的平均信用期限有所改善，由２０１８年的６９天降至６７天。
　　該機構指，２０１９年平均信用期限出現了自２０１５年以來的首次改善。逾期付款問題最
嚴重的是中國（９６天）、馬來西亞（８４天）和新加坡（７１天）；而泰國、馬來西亞和台灣
的逾期付款天數，亦有所增加。
　　隨著疫情爆發，該機構預計復甦動力將不復再。２０２０年亞洲經濟體的經濟增速將降至０
﹒３％（不考慮中國的情況下為－０﹒６５％）。該增長甚至不及２０１９年的４﹒６％，甚至
不敵１９９８年的２﹒９％。

＊新冠肺炎爆發，遏復甦動力＊

　　科法斯預計，亞太地區的經濟將在２０２０年大幅萎縮，料在２０２１年反彈。在旅遊業和
世界貿易形勢低迷下，經濟體包括泰國（－５﹒０％）、香港（－４﹒０％）、新加坡（－３﹒
５％）、日本（－３﹒０％）等的ＧＤＰ萎縮將最為明顯。《香港經濟日報》

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