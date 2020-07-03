《股市一周》中美經濟數據佳，港股周彈８２３點，國指邁技術牛市

《股市一周》本周港股先挫後揚，先受歐美新冠肺炎個案反彈困擾，其後中美公布的經濟數

據，如中國６月製造ＰＭＩ及６月非農就業等數據均勝預期，令市場氣氛改善，最終「破位」升

逾３個月高位並重新企穩二萬五水平，全周漲８２３點。當中國企指數本周收報１０２４３點，

距離今年３月１９日創下的８５５９點階段低點上漲近２０％，邁向技術性牛市。

周一（２９日），美國多個州份解封後疫情大幅反彈，加上中國財政部公布，今年頭５個月

國企利潤總額按年瀉近５３％，期結日港股跌２４８點收２４３０１。

周二（３０日），港區國安法草案獲全國人大常委會全票通過；美國樓市數據遠勝預期，令

市場相信經濟可順利重開，港股半年結升１２５點報２４４２７。

周三（１日）為本港回歸紀念日，是日休市。

周四（２日），美國６月份ＡＤＰ私營企業就業數據造好，加上聯儲局會議紀錄重申將致力

動用所有工具支持美國經濟，再者，６月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒

２勝預期，港股漲６９７點收２５１２４。

本日，隔晚美國６月非農新增職位４８０萬個，遠超出市場預期，而財新６月中國服務業Ｐ

ＭＩ升至５８﹒４，逾１０年最高，帶動港股繼續高開１９５點至２５３１９。其後港股「破位

」後愈升愈有，汽車股、金融股及手機股表現標青。最終港股收報２５３７３點，升２４８點或

升０﹒９９％，主板成交１６３９﹒５１億元。國企指數報１０２４３點，升１８６點或升１﹒

８５％。

總結一周，港股在２４１４８點至２５４５３點之間波動，全周彈８２３點或３﹒３５％。

國指收報１０２４３點，全周升３９０點或３﹒９６％。日均主板成交約１４８８﹒６億元，較

上周增３２﹒２％。



＊分析指出內險市場或復甦，國壽本周揚近一成二＊



近日有分析指內地保險行業５月保費保持復甦勢頭，加上銀保監公布險資參與金融衍生產品

政策，支持參與國債期貨交易，以及此時摩通增持平保（０２３１８）提振市場信心，內險股本

周抽高。中國平安全周升３﹒５１％，報８１﹒１元；中國人壽（０２６２８）急漲１１﹒５２

％，報１７﹒６２元；眾安在線（０６０６０）升２２﹒９５％，報４７﹒１５元；新華保險（

０１３３６）升１１﹒３９％，報２９﹒３５元。

市場憧憬在內地金融業持續對外擴大開放之下，中資券商整合潮料出現，以抗衡外資大行的

競爭，刺激內券板塊本周爆發。光大證券（０６１７８）全周急升５８﹒４８％，報８﹒９７元

；中信証券（０６０３０）升１５﹒６２％，報１７﹒５２元，為本周表現最佳國指股；中信建

投証券（０６０６６）升３４﹒１６％，報１１﹒９４元；中金公司（０３９０８）升１４﹒６

４％，報１７﹒３８元。

近日市場流傳一份河北省懷來縣的住房限購政策已經廢止；部份內房６月銷售額增長超預期

，加上花旗及中金皆發表報告指對行業復甦勢態正面，內房本周普遍大漲。中國恆大（０３３３

３）全星期升２９％，報２５﹒８元；旭輝控股（００８８４）升１１﹒６７％，報７﹒０８元

；融創中國（０１９１８）升１４﹒３１％，報３８﹒３５元；寶龍地產（０１２３８）升１８

﹒９％，報５﹒４１元。



＊６月內地汽車銷量按年增一成一，比亞迪全周飆逾一成三＊



中汽協公布，６月汽車行業銷量預計完成２２８萬輛，環比增長４％，同比增長１１％，汽

車相關股本周普遍造好。獲花旗唱好的比亞迪股份（０１２１１）全周升１３﹒４５％，報６７

﹒９元；市場憧憬「回Ａ」的吉利汽車（００１７５）升１２﹒０３％，報１４﹒１６元為本周

最佳表現恆指成分股；中升控股（００８８１）升９﹒１３％，報４７﹒８元；美東汽車（０１

２６８）升８﹒９％，報２０﹒８元。

太古Ａ（０００１９）全周跌３﹒９６％報４１﹒２元，為全星期跌幅最大恆指成分股。

新經濟股依然是市場焦點。美團點評（０３６９０）全周升９﹒７３％，報１９１﹒７元，

盤中高見１９３﹒１元創新高，市值突破１﹒１萬億；阿里巴巴（０９９８８）升２﹒８９％，

報２２０﹒８元；閱文集團（００７７２）升４﹒７％，報５５﹒７５元；小米集團－Ｗ（０１

８１０）升７﹒０６％，報１４﹒２６元。

醫療相關股仍受市場追捧。微創醫療（００８５３）全周升２３﹒７１％，報３６元；市傳

折讓近一成配股的維亞生物（０１８７３），全周仍飆２９﹒０１％，報８﹒８５元；康龍化成

（０３７５９）升２０﹒１６％，報８８﹒２元；收購武漢黃浦醫院７５％股權的錦欣生殖（０

１９５１）漲２０﹒８８％，報１２﹒３２元。（ｋｓ）

