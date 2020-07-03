《鍾之日記》騰訊市值超５萬億，恒指步入技術牛市

《鍾之日記》７月３日，香港天氣：陰晴不定。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美國非農就業數據強勁，美股繼續造好；中國６月財新服務業ＰＭＩ錄５８﹒４，創

逾十年最高，顯著高於市場預期，反映內地經濟持續復甦；利好疊加，港股今早延續上日升勢，

高開１９５點報２５３１９點，創近四個月高，午後重磅股騰訊（００７００）再獲追捧兼破頂

，港股愈升愈有，最高見２５４５３點，飆３２９點，最終收報２５３７３點，升２４８點或升

０﹒９９％，主板成交１６３９﹒５１億元，較上日少６﹒８４％。

騰訊再創上市新高，總市值超５萬億，為中資股首例，收漲１﹒１６％，報５２４﹒５元。

恆指指本周累升３﹒４％，自３月低點反彈２０％，步入技術性牛市。



＊Ａ場周漲５﹒８％，冠居全球＊



多項數據顯示中國經濟復甦，滬綜指今日在金融板塊猛升下一路上攻，午後更愈升愈急，全

日漲２﹒０１％，收市報３１２２﹒５６點，是自今年１月１５日以來首次升破三千一關。總結

全周滬綜指返回到中美簽署首階段協議、武漢封城前的水平，周漲幅達５﹒８１％，為去年３月

初以來的最高周漲幅，冠居全球。

股市牛氣衝天，兩市全日成交達１１７１６億元人民幣，刷新今年３月以來成交新高，按日

增加８﹒５％，外資全日通過陸股通淨流入１３１﹒９４億人民幣，少於昨日的１７１﹒１５億

人幣，但為陸股通史上首次出現連續兩天淨買入過百億元人民幣。



＊愈澄清愈狂熱，中信建投暴升１８％＊



外媒昨傳中國正在加快兩家龍頭券商的合併進程，中信証券（０６０３０）的母公司中信集

團將作為主收購方，購買中信建投（０６０６６）的股份，從而中信集團成為中信建投的最大股

東。消息指，兩大券商的黨委已經批准有關計劃，中信集團正在爭取國務院的支持，之後會向中

央匯金呈交細節。

中信建投發布澄清公告，稱注意到有媒體報道稱，中信建投黨委會已批准關於其母公司中信

集團收購中信建投第二大股東中央滙金投資所持股份的相關計劃，以此推動兩間集團的合併。中

信建投稱未曾召開過黨委會審議批准上述傳聞所稱的相關計劃，也未得到任何股東有書面或口頭

的信息。中信証券則指出，亦未獲悉有關的相關信息，也不存在應披露未披露的信息。

但是市場對兩公司的澄清不以為然，認為空穴來風未必無因，再加上在金融業擴大開放的大

環境下，中資券商「合體」對抗華爾街大行才是大趨勢。

券商股升幅反比昨日更強，中信建投暴升１８％，中信証券漲８﹒２％；其他券商方面，光

大證券（０６１７８）飆升２６﹒２％，招商證券（０６０９９）漲１５﹒５％，中國銀河

（０６８８１）升８﹒８％，華泰六八八六（０６８８６）升６﹒９％。

其他金融股亦走高，四大行之中，中國銀行（０３９８８）升２﹒４％，農業銀行

（０１２８８）升１﹒４％，工商銀行（０１３９８）走高１﹒２％，建設銀行（００９３９）

升０﹒８％。



＊行業數據佳，吉利冠藍籌＊



隨著內地經濟活動恢復，正處嚴寒的汽車市場亦見轉旺。據中汽協公布，６月汽車行業銷量

預計完成２２８萬輛，環比增長４％，同比增長１１％；１至６月汽車行業累計銷量預計完成１

０２４萬輛，同比下降１７％。

花旗的報告預計，中國乘用車零售銷售的同比增速第三季度將反彈至１１﹒２％，第四季度

為１０﹒１％。同時受益於全球電動車需求增長，比亞迪（０１２１１）、吉利（００１７５）

和耐世特（０１３１６）目標價，並列吉利為行業首選。

內地汽車股今日炒上，吉利大漲１２﹒６％，為表現最佳藍籌；而同樣獲花旗唱好的比亞迪

亦飆１３﹒６％；華晨中國（０１１１４）急彈１２﹒８％，廣汽（０２２３８）漲４﹒２％，

長城汽車（０２３３３）亦升３﹒７％。

上汽集團（滬：６００１０４）全資子公司上汽香港擬以每股 ３﹒１港元的價格，收購神

州租車（００６９９）共約２８﹒９２％股權。交易完成後，上汽集團料成為神州租車大股東。

消息刺激神州租車今收漲１２﹒３％。



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