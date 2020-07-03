【科創板】據報平治入股孚能科技，並參與其科創板ＩＰＯ戰略配售

《經濟通通訊社３日專訊》據內媒報道，德國車廠平治（Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ）宣

布，與內地動力電池製造商孚能科技（滬：６８８５６７）深化戰略合作，並入股孚能科技，將

持有孚能科技約３％的股份。據了解，協議的關鍵內容包括開展高新電芯技術的開發和產業化，

並大力提升成本競爭力，技術重點包括通過提高能量密度、縮短充電時間來實現續駛裡程的大幅

提升。

此外，平治母公司戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）亦將參與孚能科技計劃中的科創板ＩＰＯ。（

ａｃ）

