【科創板】據報平治入股孚能科技，並參與其科創板ＩＰＯ戰略配售

《經濟通通訊社３日專訊》據內媒報道，德國車廠平治（Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ）宣
布，與內地動力電池製造商孚能科技（滬：６８８５６７）深化戰略合作，並入股孚能科技，將
持有孚能科技約３％的股份。據了解，協議的關鍵內容包括開展高新電芯技術的開發和產業化，
並大力提升成本競爭力，技術重點包括通過提高能量密度、縮短充電時間來實現續駛裡程的大幅
提升。
此外，平治母公司戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）亦將參與孚能科技計劃中的科創板ＩＰＯ。（
ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情03/07/2020
【國安立法】港區國安委成立 劉賜蕙升任警務處副處長掌國安處
|開市Good Morning03/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：看好內房旭輝上望8元
|香港政情02/07/2020
【國安立法】陳國基宣誓就任港區國安委秘書長
|財經熱話02/07/2020
A股價量齊升 港股漲697點收25124 成交1760億元
|中國故事02/07/2020
《神州經脈》人行下調再貸款再貼現利率 滬指暴升兩市成交破萬億
|生財有道02/07/2020
澳紐移民 DIY攻略
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰