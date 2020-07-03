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03/07/2020 14:45

【科創板】據報平治入股孚能科技，並參與其科創板ＩＰＯ戰略配售

　　《經濟通通訊社３日專訊》據內媒報道，德國車廠平治（Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ）宣
布，與內地動力電池製造商孚能科技（滬：６８８５６７）深化戰略合作，並入股孚能科技，將
持有孚能科技約３％的股份。據了解，協議的關鍵內容包括開展高新電芯技術的開發和產業化，
並大力提升成本競爭力，技術重點包括通過提高能量密度、縮短充電時間來實現續駛裡程的大幅
提升。
　　此外，平治母公司戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）亦將參與孚能科技計劃中的科創板ＩＰＯ。（
ａｃ）

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