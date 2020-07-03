【新冠肺炎】國家市場監督管理總局：全國將逐步取消活禽市場交易

《經濟通通訊社３日專訊》國家市場監督管理總局官員在國務院聯防聯控機制新聞發布會上
表示，當局將部署加強批發市場等重點場所的食品安全風險的管理。下一步，將將嚴厲打擊野生
動物非法交易，禁止食用野生動物，限制活禽交易和宰殺，鼓勵有條件的地方推廣活禽集中宰殺
，逐步取消活禽市場交易。（ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話03/07/2020
《嚟緊炒D乜》福萊特玻璃10元關先整固 業績配合年底前再攀高
|FOCUS03/07/2020
【FOCUS】非農強勁難經細看 美股好景臨兩考驗
|香港政情03/07/2020
【國安立法】國務院任命駱惠寧為港區國安委國家安全事務顧問
|香港政情03/07/2020
【國安立法】港區國安委成立 劉賜蕙升任警務處副處長掌國安處
|開市Good Morning03/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：看好內房旭輝上望8元
|香港政情02/07/2020
【國安立法】陳國基宣誓就任港區國安委秘書長
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰