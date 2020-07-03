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03/07/2020 16:13

【新冠肺炎】國家市場監督管理總局：全國將逐步取消活禽市場交易

　　《經濟通通訊社３日專訊》國家市場監督管理總局官員在國務院聯防聯控機制新聞發布會上
表示，當局將部署加強批發市場等重點場所的食品安全風險的管理。下一步，將將嚴厲打擊野生
動物非法交易，禁止食用野生動物，限制活禽交易和宰殺，鼓勵有條件的地方推廣活禽集中宰殺
，逐步取消活禽市場交易。（ａｃ）

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