【新冠肺炎】國家市場監督管理總局：全國將逐步取消活禽市場交易

《經濟通通訊社３日專訊》國家市場監督管理總局官員在國務院聯防聯控機制新聞發布會上

表示，當局將部署加強批發市場等重點場所的食品安全風險的管理。下一步，將將嚴厲打擊野生

動物非法交易，禁止食用野生動物，限制活禽交易和宰殺，鼓勵有條件的地方推廣活禽集中宰殺

，逐步取消活禽市場交易。（ａｃ）

