【新冠肺炎】紫光集團附屬與量准合作成功研發新冠病毒檢測芯片

《經濟通通訊社３日專訊》紫光集團旗下武漢新芯宣布，其與量准（上海）、華中科技大學

聯合，成功研發生產ＣＯＶＩＤ－１９新型冠狀病毒特性檢測芯片。該芯片各項生物性能指標符

合驗證標準，可用於社區、家庭等各類小型化、輕量化的無創便攜式檢測儀器。

據悉，相較於目前使用的試劑盒，採用該芯片的無創便攜式檢測儀器的操作更便捷，檢測結

果更快更準確。接下來，項目小組將開展新型冠狀病毒活病毒的臨床檢測研究。（ｊｔ）

