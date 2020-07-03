【聚焦人幣】人幣即期隨中間價走軟，開市貶３７點暫失７﹒０７

《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價低開３７點子

，報７﹒０７００，上個交易日即期匯率收盤報７﹒０６６３。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０６３８，較上個交易日跌７２點子，上

個交易日報７﹒０５６６。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，投資者對全球經濟重啟和資產價格回升感到樂觀，而美

元走軟也降低了人民幣貶值風險。三個月期離岸?美元期權波動率已降至３月份金融動盪以來的

最低水平。（ｊｔ）

