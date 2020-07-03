【聚焦人幣】人幣即期隨中間價走軟，開市貶３７點暫失７﹒０７

《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價低開３７點子
，報７﹒０７００，上個交易日即期匯率收盤報７﹒０６６３。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０６３８，較上個交易日跌７２點子，上
個交易日報７﹒０５６６。
瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，投資者對全球經濟重啟和資產價格回升感到樂觀，而美
元走軟也降低了人民幣貶值風險。三個月期離岸?美元期權波動率已降至３月份金融動盪以來的
最低水平。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情02/07/2020
【國安立法】陳國基宣誓就任港區國安委秘書長
|生財有道02/07/2020
A股價量齊升 港股漲697點收25124 成交1760億元
|中國故事02/07/2020
《神州經脈》人行下調再貸款再貼現利率 滬指暴升兩市成交破萬億
|生財有道02/07/2020
澳紐移民 DIY攻略
|生財有道02/07/2020
全國外賣巨頭 美團劍指生鮮電商
|FOCUS02/07/2020
【FOCUS】上半年王者揭盅 下半頁避險首選……
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰