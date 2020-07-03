【聚焦數據】中國６月財新服務業ＰＭＩ急彈至５８﹒４逾十年最高

《經濟通通訊社３日專訊》隨著服務業復工快速推進，６月中國服務業經營活動繼續改善。

今日公布的６月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５８﹒４，較５月上升

３﹒４個百分點，為２０１０年５月以來最高，連續兩個月處於擴張區間，且顯著高於市場預期

的５３﹒２。

此前公布的６月財新中國製造業ＰＭＩ提高０﹒５個百分點至５１﹒２。兩大行業ＰＭＩ雙

雙回升，帶動６月財新中國綜合ＰＭＩ提升１﹒２個百分點至５５﹒７，錄得２０１０年１２月

以來的最高值。這一走勢與統計局ＰＭＩ一致。

隨著疫情防控措施放寬，６月服務業新訂單指數錄得２０１０年９月以來的最高值，連續兩

個月處於擴張區間；新出口訂單指數小幅回升，自２月以來重回擴張區間。在內外需改善推動下

，製造業新訂單指數錄得２月以來的首次增長。綜合看，新訂單總量繼續上升，為２０１１年２

月以來最高，綜合新出口訂單總量降幅收窄。



＊企業繼續減少用工，積壓工作量回升＊



６月服務業企業繼續壓縮用工，服務業就業指數在收縮區間下降，製造業就業指數也在收縮

區間內小幅回落。綜合來看，兩大行業企業繼續減少用工，且降幅擴大。因新訂單增加，服務業

企業積壓業務量結束了連續三個月的下降，出現回升。製造業企業積壓工作量也小幅上升，帶動

綜合積壓工作量再次上升。

６月服務業投入品價格輕微下降，綜合投入成本輕微上升。由於預期疫情管控措施放寬，市

場將繼續好轉，６月服務業樂觀度在擴張區間攀升，升至三年以來最高值。製造業樂觀度也在擴

張區間攀升。



＊服務業較製造業顯現更強復甦勢頭＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，６月製造業和服務業生產與需求同步擴張。由於疫情對服

務業衝擊更大，後疫情時期，服務業較製造業顯示出更強的復蘇勢頭。服務業出口需求正在修復

，製造業外需仍面臨較大壓力。就業問題仍是重中之重，６月製造業和服務業就業均有所收縮。

解決就業問題，既需要宏觀層面復產復工的進一步推進，也有賴於政府在微觀層面出台更有針對

性的救助紓困措施，助力企業渡過難關。（ｗｌ）

