【ＦＯＣＵＳ】非農強勁難經細看，美股好景臨兩考驗

【ＦＯＣＵＳ】花旗國勞工部揭盅６月非農報告，顯示就業人數新增創紀錄的４８０萬，失

業率則降至１１﹒１％，雙雙優於市場預期；原本陰霾密布的連任之路光明似重現，侵侵連發推

文及開記者會「邀功」。

不過望真些，新增職位主要集中於休閒、酒店、酒吧、零售等經濟重啟的行業，數據採集未

反映當地近日新增確診飆升，多地暫停放鬆限制的影響；「核心失業」更不降反升，永久性失業

者增至２８８﹒３萬的逾６年最高水平。金融數據分析公司Ｆａｃｔｓｅｔ就大削標指第二季盈

利預期至－３７％，為逾１８年來最傷。



＊臨時裁員仍逾千萬，永久失業人數錄６年高＊



「歷史性數據！」「工作，工作，工作！」「讓美國再次偉大！」刷新歷史紀錄的花旗國６

月新增非農就業職位，為侵侵黯淡的選情注入強心針，從他的推文即可見一斑。

４８０萬份（預期：２９０萬）新工中，受肺疫大流行重創的休閒及酒店業，佔逾四成，錄

２０８﹒８萬份；零售業錄７３﹒９萬份；教育醫療業錄５６﹒８萬份。由於數據採集集中在前

大半月，未能反映花旗國單日新增確診連續四天刷新紀錄，多地暫停重開或鬆綁的影響。

同時，失業率降至１１﹒１％（預期：１２﹒５％），一大原因是聯邦政府緊急資助，令臨

時裁員人數下降，但當月遭臨時裁員者仍高達１０６０萬人，遠多於２月時的８０﹒１萬人。更

值關注的是，永久性失業者人數再增５８﹒８萬，至２８８﹒３萬的逾６年最高。

彼得森國際經濟研究所就推算，花旗國實際失業率為１３％，高於官方的１１﹒１％。而勞

工部較早時公布的「連續申領失業救濟」人數１９２９萬，高於其公布的「失業」人數１７７５

萬，亦似印證這一點。



＊標指盈利跌幅恐超海嘯，確診日增恐達十萬＊



花旗國真實失業境況或遭技術修飾（只計主動求職者），股市就借勢再升，納指更續破頂。

接下來好景能否持續，將面臨兩大考驗－－一是第二季業績；二是新增確診數字。

對於前者，Ｆａｃｔｓｅｔ周四（２日）宣布下調標指成份股二季度每股盈利預測至－３７

％，甚至超過２００８年金融海嘯時第四季的－３４﹒３％，且遠大於過去十年－３﹒４％的平

均值。

對於後者，較早時斷言「日新增逾１０萬（周四為增５﹒７萬）也不出奇」的白宮御用傳染

病專家福奇，最新稱新冠病毒或已變異，傳染力恐大增。隨著周六（４日）花旗國國慶日觸發創

紀錄的煙花銷售，假期後會否爆發新一輪感染高峰值得關注。

此外，華府早前祭出的救助方案每周給予失業者每周６００美元的聯邦補助金，將於本月底

到期；鑒於白宮經濟顧問庫德洛指，「若國會延長額外失業補助，企業將很難吸引員工」，坊間

擔心失業者下月可能面對收入驟減５０％－７５％的衝擊。

經濟前景風雨飄搖，聯儲暴力救市的獨木能撐到幾時？拭目以待。

