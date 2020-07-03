【紓困措施】現金發放計劃電子登記超八成，提前下周一起發放款項

《經濟通通訊社３日專訊》政府今日公布，現金發放計劃自６月２１日起接受登記至昨日（

２日）下午五時，共收到超過５５０萬個登記。由於透過網上理財服務進行電子登記的比例較預

期高，令銀行可以更迅速處理收到的登記，因此於６月２１日至３０日經銀行進行電子登記的約

４３０萬名合資格人士，將可提前於７月６日起兩、三天內經其指定的個人銀行帳戶收到款項，

早於原訂的７月８日。

政府指，首天登記現金發放計劃的市民超過２００萬，反應踴躍。在已收到的５５０萬個登

記中，約４７０萬個（８５％）是經２１間參與銀行進行的電子登記，當中透過網上理財服務的

登記接近３００萬個（６４％），透過銀行網站的登記有約１７０萬個（３６％）。



＊七一起電子登記者可在登記後約一周收款＊



財政司司長陳茂波表示，很高興大部分市民響應了政府及銀行的呼籲，透過網上理財服務或

銀行網站進行電子登記，這佔現時收到的登記超過八成。他指，經銀行進行電子登記，是最方便

穩妥及最快收到款項的方法。７月１日起經銀行進行電子登記的市民，會在登記後約一星期收到

款項。

此外，使用書面表格透過銀行或香港郵政登記的人士需按年齡分批進行登記，首批１９５５

年或之前出生的人士，已於６月２１日起開始登記；第二批（１９５６年至１９７０年出生人士

）的開始登記日期為７月５日。在７月５日至１８日進行登記的人士，會同步在８月３日左右開

始收到款項或領取支票通知，市民無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。（ｃｌ）

