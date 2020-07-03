【企業盈警】陳唱國際（６９３）料中期轉盈為虧蝕６０００萬

《經濟通通訊社３日專訊》陳唱國際（００６９３）公布，集團預期截至今年６月３０日止

６個月錄得淨虧損６０００萬元，對比去年同期錄得純利１﹒４３億元。

轉盈為虧主要由於新型冠狀病毒疫情引發公司經營所在的亞太區１１個國家的政府突然推出

多項特殊措施，包括對抗疫情而封鎖社交及經濟活動。相關限制措施並於某些情況下導致集團的

業務活動及營運幾乎完全暫停。（ｃｗ）

