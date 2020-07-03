盈信（０００１５）控股股東溢價８０％私有化，今早復牌

《經濟通通訊社３日專訊》盈信控股（０００１５）公布，獲控股股東兼主席魏振雄提出以

每股０﹒９元私有化建議，較停牌收市價０﹒５元溢價約８０％，較３月底資產淨值２﹒３５元

折讓約６１﹒７％。該集團於６月２６日停牌，已申請於今日上午９時起恢復股份買賣。

該集團指，魏振雄建議以協議計劃方式將該集團上市地位撤銷，而所涉收購其他股東的股份

約６﹒０３億股，佔３５﹒８４％股權，連同購股權所涉最高金額約５﹒４８億元，而他不會提

高私有化作價。至於建議私有化因股份流通性長時間處於較低水平，截至最後交易日之６個月、

１２個月及２４個月期間之日均成交量分別為約２１﹒８５萬股、約１５﹒２９萬股及約

２０﹒２５萬股，分別均佔已發行股份總數約０﹒０１％，令股東難以在不影響股價情況下在市

場大量出售股份。此外，該集團上市涉及行政、合規及其他上市相關成本及開支，倘該建議成功

，將可免除該等成本及開支，而該建議旨在為計劃股東及購股權持有人提供機會以溢價退出及變

現其投資。

該集團指，私有化建議需獲參與投票的計劃股東不少於７５％批准，且於反對票數不多於全

部計劃股東所持有股份１０％。（ｗｈ）

